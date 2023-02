Furgoncino va in fiamme L’incendio domato dai vigili Disagio sul fronte viabilità

Un furgoncino è andato in fiamme ieri mattina, a Urbino, lungo la Ss 73bis, fermandosi all’altezza della rotatoria tra via dei Morti e il centro commerciale Consorzio, all’imbocco della circonvallazione Di Vittorio. Distrutta l’auto, illeso il conducente, un uomo, che si era accorto dell’incendio scaturito nella parte anteriore del mezzo ed è riuscito ad abbandonarlo per allontanarsi dal pericolo, dopo averlo parcheggiato fuori dalla carreggiata.

A raccogliere la chiamata della centrale operativa, in tarda mattinata, è stata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Urbino che era già fuori per un intervento nel territorio e ha risposto alla segnalazione, domando le fiamme nel giro di un quarto d’ora circa. Mentre lo spegnimento è stato completato in tempi brevi, disagio si è creato a livello di viabilità, essendo quello un punto nevralgico, alle porte della città, con la polizia municipale che ha assistito i pompieri intervenendo anche per dirigere il traffico e una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Urbino che si è successivamente aggiunta all’intervento.

Il furgone coinvolto apparteneva a una ditta di elettricisti e non conteneva sostanze pericolose. Impossibile risalire sul posto alla natura dell’incendio, per i vigili del fuoco, dato che al loro arrivo le fiamme avevano già avvolto buona parte del veicolo, ma le ipotesi più probabili sono quelle di un guasto elettrico o di un problema alle condotte del carburante, che solitamente sono le principali cause di questo tipo d’incidenti.

n. p.