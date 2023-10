Furgone impazzito a Marotta centra cartelli stradali e spartitraffico

Violento schianto nella notte di una vettura furgonata contro uno spartitraffico. Miracolati i due giovani a bordo, una coppia, che sono rimasti pressocché illesi ma sicuramente sotto choc per quello che poteva accadere. L’incidente è avvenuto dopo la mezzanotte dell’altra seras a Marotta, sulla rotatoria tra via delle Regioni e via Valcesano, la strada che conduce al casello dell’autostrada A 14 e a Mondolfo. Il conducente è stato sottoposto all’alcol test, il cui esito è stato negativo.

Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, una vettura Renault furgonata procedeva in direzione di Mondolfo quando, giunta in prossimità dello spartitraffico prima della rotatoria, il conducente ha perso il controllo del mezzo, abbattendo i pali dei segnali stradali. Poi ha proseguito e terminato la corsa scontrandosi contro il perimetro della rotatoria più avanti.

I due giovani a bordo sono riusciti a scendere dal veicolo, malgrado uno degli sportelli fosse semi-bloccato. Al momento dell’incidente la strada era abbastanza trafficata, soprattutto da giovani di ritorno dai locali in zona mare. Alcuni di loro si sono fermati per prestare soccorso, ma poco dopo è arrivata l’ambulanza del 118. I soccorritori hanno visitato gli occupanti della vettura, ma non hanno riscontrato lesioni. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e semi distrutto nella parte anteriore, mentre i militari dell’Arma si sono occupati della gestione del traffico e dei rilievi, tesi a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è stata infine ripulita da una grande quantità di detriti, che a causa del violento urto sono finiti a notevole distanza.

Marco D’Errico