Furgone perde due lastre di vetro

Strada chiusa, ieri verso l’ra di pranzo, in via Pertini, a causa del ribaltamento di due lastre di vetro da un furgone scoperchiato che transitava nella rotatoria davanti allo Spazio Conad, alle 13 circa. Lastre che, cadendo, si sono inevitabilmente frantumate con tutto ciò che poteva conseguirne (se non altro in termini di forature).

Immediati, sul posto, gli interventi di pulizia stradale per recuperare i pezzi di vetro e l’intervento della polizia stradale, che ha interdetto momentaneamente il tratto di strada di via Pertini.

Fortunatamente, nessuna macchina marciava dietro al furgone al momento del distacco delle cinghie,

il che evitato che

ci fossero problemi per altri automobilisti.