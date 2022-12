Furia umana, e anche ubriaco: semina terrore nel circolo

Un giovedì da leoni. Protagonista di quello che sembrava il remake del celebre film (che si svolge però di mercoledì) è un operaio 32enne di Gradara che, con un pieno di alcol in corpo, è entrato nel circolo Auser del posto e ha scatenato il caos arrivando ad aggredire a calci e sputi anche i carabinieri costretti a chiamare i rinforzi per mettere le manette a quella furia umana. Ieri mattina, dopo aver smaltito la sbronza nella cella di sicurezza, l’operaio era tornato calmo come un agnellino. Il giudice ha convalidato l’arresto scattato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di dare le proprie generalità, ma non ha disposto altre misure cautelari. Il 32enne, difeso dall’avvocato Stefano Vichi, è tornato in libertà. Durante l’udienza, ha detto di non ricordarsi nulla per via dei numerosi drink che si era bevuto, ma ha chiesto scusa. Il fatto risale a giovedì scorso. L’operaio, di origini sarde ma a Gradara da anni, dopo una serata brava, entra nel circolo e comincia a insultare gli avventori, offendendo anche una donna. Gli dicono di smetterla, ma lui si innervosisce ancora di più. I carabinieri arrivano sul posto. Ma alla vista dei militari, l’ubriaco diventa una furia tipo Hulk. Lancia calci, sputi e scaraventa un militare a terra. Arrivano i rinforzi e lo arrestano. Notte in cella di sicurezza per smaltire la sbornia. Ora è libero in attesa del processo.

e. ros.