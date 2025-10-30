Furiassi, un tuffo nella storia. Glorie, personaggi e bracciate. Un secolo di nuoto pesarese

Se fra il 1898 e il 1980 vi siete in qualche modo tuffati, avete nuotato, nudi o vestiti, avete gareggiato in una qualunque competizione piccola orande nelle acque del mare e del porto di Pesaro, Riccardo Furiassi, "palombaro" prima che docente, storico e scrittore, vi ha visti e vi ha documentato nei suoi due volumi "Vis Sauro Nuoto – 1898 – 1980", ben oltre le 500 pagine con 800 immagini in gran parte inedite, appena pubblicato dalla Melchiorri 1934 Arti grafiche pesaresi.

A cura del Panathlon Club cittadino il volume sarà presentato domani alle 16,30 nella Sala Pallerini di Palazzo Gradari di via Rossini. Semmai esistesse un libro la cui dedica potesse essere "per sempre", allora questa è la volta buona, perché Furiassi ha "raschiato" completamente il fondale andando a pescare anche nel nuoto fanese e senigalliese che furono coinvolti nelle origini di quello pesarese.

Il quale, tanto per connotarlo con una immagine che ne renda in qualche modo l’idea, è come un’immensa piramide di atleti piccoli e grandi, ragazzi e ragazze, tutti coinvolti in una passione totale, che formano la grande base della costruzione sulla cui cima, stella assoluta e nume tutelare, sta Angelo Romani, il primo grande atleta del nuoto moderno italiano, campione di levatura assoluta.

I nomi e le vicende, sono tanti, tutti meritevoli di essere alla ribalta, dunque meglio citare il solo Angelo, l’eroe eponimo che nella sua storia li riassume e li abbraccia tutti. Il testo di Furiassi, che ci ha scavato dentro per decenni, ha la particolarità di non essere solo "acquatico", ma racconta come, specie negli anni fra i Venti e i Cinquanta del 1900 a mettersi in costume furono anche attori come Marcello Pezzodipane e Arnaldo Ninchi, cestisti come "Aido" Fava e "Ferro" Fronzoni, campioni dell’atletica come Matteucci e Agostino Ercolessi, calciatori come Giordano e altri. Per non citare poi Carlo Pedersoli, il futuro Bud Spencer.

Nella sua foga archeologica Furiassi ha scoperto anche un reperto del 1954 da cui risulta che un certo ("ranista, poi cestista"), fece squalificare la staffetta 4x50 mista ai Campionati del Centro Sportivo di Roma "per arrivo irregolare".

La "prima pietra" fu la società ginnastica "Vittorino da Feltre" sorta nella prima metà del 1897, che l’anno dopo divenne Società Ginnastica Educativa Vis e, nel dopoguerra, Polisportiva Vis Sauro. Nel 1906 arrivò una Sezione di Nuoto-Salvataggi, soprattutto a salvaguardia di cittadini e bagnanti ospiti a Pesaro.

Il dottor Bonino Bonini aveva tenuto al proposito una conferenza "sui primi soccorsi d’urgenza agli asfissiati per annegamento … fu apprezzatissima da quanti la udirono, i quali a loro volta dovranno insegnare quanto l’esimio dottore esaurientemente spiegò".

Capita raramente che un detto banale venga nobilitato. Questo è il caso: il libro di Furiassi sulla storia del nuoto pesarese è un vero "tuffo" da cui ne usciremo asciutti perché l’acqua della storia non bagna, ma risveglia profumi antichi: chiunque sia passato vicino al nostro mare è dentro quelle pagine. Ingresso libero finché ci sono "corsie" disponibili.