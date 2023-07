Furioso incendio di notte a San Costanzo: residenti fuggono dalle case

Dieci persone visitate dal personale del 118, alcune delle quali portate al pronto soccorso, e due appartamenti inagibili. E’ il pesante bilancio di un incendio sviluppatosi poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e ieri in Strada Solfanuccio di San Costanzo, che ha interessato una palazzina con quattro soluzioni abitative.

L’allarme ai vigili del fuoco di Fano, ai carabinieri della locale stazione e all’emergenza-urgenza sanitaria è scattato verso mezzanotte e mezza. Le fiamme sono scaturite dalla cucina di un appartamento al piano rialzato dello stabile (sotto ci sono i garage), con tutta probabilità a causa di un sovraccarico elettrico o comunque per un altro motivo accidentale. Da lì si sono propagate verso le ulteriori stanze della casa, mentre il fumo ha cominciato ad invadere anche gli altri tre appartamenti dell’edificio. Tutti gli occupanti dello stabile sono riusciti ad uscire fuori, due dei quali con l’aiuto dei pompieri, e poi sono stati presi in carico dal personale del 118. Dopodiché alcuni sono stati accompagnati per precauzione al pronto soccorso del Santa Croce, ma dimessi in breve tempo. Tra le 10 persone della palazzina soccorse, 3 abitano nell’appartamento in cui sono divampate le fiamme (una coppia giovane con la figlioletta di 3 anni), 4 al piano superiore, e altre 3 (1 al piano rialzato e 2 sopra, ndr) in quelli a fianco.

Nel pomeriggio di ieri, dopo una serie di verifiche, su indicazione dei vigili del fuoco, il sindaco Filippo Sorcinelli ha emanato le ordinanze di inagibilità sia per l’appartamento dal quale é scaturito l’incendio, sia per quello posto al piano superiore. I cui occupanti hanno già trovato una sistemazione da parenti o amici, in attesa delle necessarie verifiche strutturali e delle operazioni di bonifica.

Sandro Franceschetti