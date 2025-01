Furlo, aperture straordinarie dei siti turistici nei mesi invernali

Aperture straordinarie dei siti turistici della gola del Furlo: è il risultato dell’accordo tra la Riserva Naturale Statale e il Comune di Fermignano, che hanno deciso di potenziare l’accoglienza dei visitatori aprendo più spesso nei mesi invernali il Centro Visite della Riserva (con il suo Punto Informativo e Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torini) e la chiesa di Santa Maria delle Grazie con l’annesso sito archeologico delle due gallerie antiche.

"In continuità con quanto proposto già nella scorsa annualità, nella piena condivisione degli obiettivi, il servizio è stato affidato alle associazioni Pro Loco di Fermignano e Passo del Furlo", spiega il direttore della riserva Maurizio Bartoli. "Anche in questi mesi infatti la Gola del Furlo ha avuto un aumento delle visite: dagli sportivi appassionati di escursionismo e cicloturismo agli amanti del relax, ed è giusto venire incontro alle loro esigenze. Il Centro Visite della Riserva, il Punto Informativo, il Museo del Territorio e la chiesa di Santa Maria delle Grazie, con il rilevante sito archeologico romano, si sono nel tempo rafforzati nella qualità dei servizi offerti. Rappresentano ormai porte di accesso in grado di orientare il visitatore alla conoscenza della riserva nella sua componente naturalistica e storico-culturale, incentivando nei visitatori anche lo sviluppo di una cultura della sostenibilità, promuovendo una fruizione emozionale e consapevole del territorio".

Le aperture sono in programma tutte le domeniche di gennaio, febbraio e marzo, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30. Dall’8 marzo, anche tutti i sabati dalle ore 13,30 alle 16,30. Info: riservafurlo@provincia.ps.it

