Furlo, nato anche il secondo aquilotto

Pesaro, 8 aprile 2023 – Dopo la prima schiusa dell’uovo e la nascita del primo aquilotto di domenica 2 aprile tre giorni dopo (mercoledì 5 aprile) è nato anche il secondo aquilotto della Riserva Statale Naturale della Gola del Furlo.

“Se maschio o femmina lo sapremo nei prossimi mesi, quando il piumaggio e la consistenza (la femmina è più grande) ci darà indicazioni precise- fa saper Massimiliano Martinelli di Piobbico, portavoce dei Birders, fotografi e video amatori naturalisti che operano nel territorio- Nella fredda giornata di giovedì 5 aprile in compagnia di Maurizio Saltarelli e Mimmo Rossi del gruppo Birders, siamo saliti al punto di osservazione più alto per verificare se era avvenuta la schiusa del secondo uovo. Abbiamo piazzato i nostri cannocchiali e pazientemente abbiamo aspettato. Il freddo era tantissimo e a tratti nevicava ma non ci siamo dati per vinti”.

“Pazientemente abbiamo aspettato e alla fine. La nostra tenacia è stata premiata. Dopo una buona oretta di osservazione finalmente abbiamo potuto constatare che i giovani pulli sono due. Fatte le dovute riprese e le foto,

siamo tornati a valle comunicando alla Riserva il fatto. A questo punto, la natura farà il suo corso”.