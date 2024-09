Furlo, quando la natura è bellezza. Boom di visitatori e nuove sfide

Ripartono al Furlo gli eventi autunnali: proposte per tutti tra natura e cultura. Il primo appuntamento è in programma domenica 22 settembre con "Immersioni in foresta" a cura della conduttrice Teffit Anna Manca (primo turno ore 9; secondo turno ore 15). La proposta prevede un’introduzione alla terapia forestale, con una suggestiva passeggiata nei boschi del Furlo. Il richiamo dell’antica Gola è in continua crescita come sottolinea il direttore della Riserva Maurizio Bartoli : "Solo al Museo del Territorio sono state registrate 7571 presenze nell’arco dell’ultimo semestre".

I numeri d’altronde confermano la qualità della proposta ambientale e culturale messa in campo per la stagione primaverile e estiva. Tra i visitatori spiccano anche centinaia di stranieri, molti dei quali hanno partecipato alle iniziative del calendario ‘Furlo Family’ e alla settimana di Ferragosto, che ha visto la Gola come co-capitale della Cultura per Pesaro 2024. Ora siamo pronti a ripartire con la nuova programmazione autunnale. Altrettanto ricca di eventi per tutti".

Domenica 29 settembre, in occasione della Giornata europea del patrimonio culturale, le iniziative raddoppiano. In mattinata, dalle ore 9.30, "Furlojones": "Avventura nella Gola tra natura e cultura che include, tra le tappe, l’Abbazia di San Vincenzo, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, il sito srcheologico, la Land Art della Casa degli Artisti di Sant’Anna e il Museo del Territorio".

La seconda proposta della giornata (dalle ore 14.30) è "Un sentiero verso la storia": passeggiata alla scoperta dell’Abbazia di San Vincenzo, con la partecipazione dello storico locale Roberto Fiorani. Si andrà avanti fino a novembre tra seminari, visite culturali, escursioni e laboratori.

Tutte le iniziative sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria (numero verde 800028800; mail: riservafurlo@provincia.ps.it). "Anche quest’anno la Gola parteciperà alla Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna – aggiunge Bartoli -. E confermiamo la collaborazione tra Riserva, Comune di Fermignano e Proloco per la gestione delle aperture della chiesa di Santa Maria delle Grazie e del sito archeologico delle gallerie romane".

Attraverso il personale formato della Proloco di Fermignano sarà garantita l’apertura dell’area da settembre a novembre, per tutti i sabati, le domenica e i festivi (orari di settembre: 9:30-12:30 e 14:30– 17:30; orari di ottobre e novembre: 10–12:30 e 14:30–17. Info: 3284668301).