Furono Camillas. Oggi sono Crema. Ma sempre con il loro inconfondibile "pop nervoso e distratto". Domani alle 21 il palcoscenico del Teatro Sperimentale ospiterà l’esibizione dei Crema – al secolo Daniel, Enrico e Vittorio – che per l’occasione condivideranno le luci dei riflettori con Mivergogno. Rappresentanti di un pop che si pianta nel cuore, Crema, un tempo I Camillas, punto di riferimento del sottosuolo musicale pesarese, arrivano ora alla composizione di nuove canzoni dopo il grande successo "emotivo" dell’album Cinema soda, uscito nel 2023 per l’etichetta Talento.

La loro cifra musicale è rappresentata da un "sound che improvvisamente si accende e, senza avvisare, si alza fino al cielo, diventa fuoco d’artificio e poi scende, diventando una melodia irresistibile, che ti si pianta nel cuore".

Mivergogno è un progetto musicale indipendente di Daniele Gatto, cantautorato scanzonato e diretto, mai banale. Nel 2019 pubblica con Dischi Sotterranei e Homeless Records il suo primo e omonimo album, otto tracce interamente scritte e suonate da lui, con l’aiuto di Frankie Wah (L.P.O.M.) che registra e mixa il tutto. Con la produzione di Exit Exit, con Dischi Sotterranei e Homeless Records esce il 13 maggio 2022 il secondo lavoro di Mivergogno, Filippine.

Lo show di Crema e Mivergogno è un progetto emerso nell’ambito di "Glocal Sound / Giovane musica d’autore in circuito", in scena a Playlist Pesaro, rassegna musicale giunta all’undicesima edizione e promossa dal Comune di Pesaro e dell’Amat, in collaborazione con Regione Marche e MiC.

Informazioni e prevendite: Teatro Rossini 0721 387621 Teatro Sperimentale 0721 387548 e biglietterie circuito Amat/vivaticket (anche on line).