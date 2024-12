Furti a raffica di vasi di fiori al cimitero, si tema la razzìa di una banda del rame

La banda del rame fa razzia di vasetti al cimitero. E’ questa l’ipotesi più credibile che può giustificare l’impressionante serie di furti che avvengono al cimitero da tempo e che hanno visto una impennata nel periodo natalizio. "Nella tomba dei miei genitori recentemente avevano rubato due vasi di fiori – racconta Nadia Filippini – e in questi giorni il furto si è ripetuto nella nostra tomba di famiglia, ma non solo. Anche in quella dei vicini che hanno risposto al furto dei fiori con un cartello amaramente ironico: bravi a rubare i fiori alla mia mamma, complimenti e buon Natale". Il sospetto è che il rame contenuto nei vasi sia poi rivenduto al mercato nero e in questo caso si teme un giro legato al traffico di rame che potrebbe interessare il mercato dell’Est. I casi denunciati ai custodi del cimitero sono decine e decine.

Spariscono non solo vasi ma anche oggetti lasciati sulle tombe in segno di affetto per i propri congiunti scomparsi: dai centrini lavorati a mano, ai pupazzetti, ai cuori. "Il fatto è – spiega Luca Pieri, presidente dell’Aspes che gestisce i servizi cimiteriali – che prevenire questi furti è praticamente impossibile perché l’area del cimitero è più grande di quella del centro della città. Abbiamo telecamere agli ingressi, ma non bastano". Ieri è stata rubata anche una bici.

Davide Eusebi