Furti a raffica nelle case isolate, rubati contanti e un orologio

Ladri di nuovo in azione lungo la Valcesano. Mercoledì pomeriggio una banda di malviventi ha ‘visitato’ tre case a Orciano. Due abitazioni in via Gramsci, in prossimità del supermercato Conad, e una all’altezza dell’incrocio sul lato est del paese che porta verso Marotta e San Costanzo. Tutte le ‘incursioni’ sono avvenute nella fascia oraria dalle 17 alle 19, approfittando dall’assenza temporanea da casa dei proprietari. In via Gramsci i ladri sono entrati in entrambi gli appartamenti dopo aver forzato una finestra, una delle quali raggiunta salendo su un balcone. Nel terzo episodio hanno manomesso una porta. Stando alle prime ricostruzioni i bottini sarebbero molto scarsi. In un’abitazione è sparito un orologio e nelle altre due pochi contanti. Ad evitare che i malviventi visitassero altre case é stato il tempestivo intervento di due pattuglie dei carabinieri, di Terre Roveresche e Fossombrone, che hanno diramato le ricerche.

s.fr.