Furti a Villa Fastiggi I ladri ci provano anche al Consorzio Fermata auto sospetta

È ancora allarme furti in città, e anche a Villa Fastiggi. Ieri ad esempio è stato tentato un furto in una ferramenta in via Concordia mentre in una pizzeria in via Fastiggi è stato consumato, con 300 euro portati via dalla cassa. I ladri hanno provato poi ad aprire l’ingresso del Consorzio, alcuni del Circolo gli hanno urlato contro e sono fuggiti. Un’auto è stata fermata ieri sera dalla polizia, un’Opel Corsa nera, con a bordo due adulti e un minorenne, in corso accertamenti. E l’intervento degli agenti è stato filmato da residenti esasperati.

Intanto si registra la presa di posizione del direttivo del circolo Pd Villa Fastiggi, che scrive: "La situazione verificatasi nelle ultime settimane, a seguito dei diversi furti nel quartiere, ci preoccupa moltissimo e comprendiamo la paura dei cittadini. Come circolo ci siamo messi subito in contatto con chi di dovere per capire come dare sostegno alle forze dell’ordine e a chi ha subìto i furti, senza strumentalizzare queste vicende. Stupiscono le dichiarazioni del consigliere Pandolfi, un esponente del centro destra che, invece, dovrebbe adoperarsi per garantire che il governo di Giorgia Meloni faccia il suo lavoro al meglio, aumentando i presidi sul territorio. Non è la prima volta che ci si trova ad affrontare tali problemi, al tempo il quartiere invitò ad un incontro pubblico il Questore ed il comandante dei Carabinieri per spiegare quanto stava accadendo e quali iniziative le forze dell’ordine avevano intrapreso per arginare il fenomeno. Il Circolo Pd di Villa Fastiggi invita quindi il quartiere ad organizzare, con il Comune e le forze dell’ordine, un’assemblea pubblica per aiutare i cittadini a prendere reale conoscenza del problema".

E a proposito di furti: qualche giorno fa, i ladri sono andati anche in via Cecchi (Porto), in un palazzo che sta sopra la sanitaria, al 39. Dice Umberto Badioli, 63 anni, che abita al 2° piano: "Hanno forzato una porta finestra e rovistato in camera mia, idem in un appartamento al primo piano. Ma non hanno preso nulla di valore"