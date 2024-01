Furti anche sui pescherecci. Rubano telefonini e pc

Furti al porto di Fano. Ad essere presi di mira sono stati i motopescherecci vengono ancorati nella banchina vecchia del bacino portuale fanese. L’ultimo episodio si è verificato poco prima di Natale. "Si tratta in realtà di piccoli furti – conferma Tonino Giardini del Gruppo Pesca Fano – che, comunque, oltre al danno economico che può essere di poco conto, creano insicurezza e una certa preoccupazione all’interno della marineria. Anche perché abbiamo rilevato che si verificano con una certa frequenza".

Gli episodi, sempre secondo il rappresentante del Gruppo Pesca, sarebbero stati 5 o 6 in questi ultimi mesi. La tecnica è molto semplice e quasi sempre identica. Approfittando del buio della notte i ladri salgono a bordo dell’imbarcazione, forzano la cabina e una volta dentro cercano di arraffare tutto quello che può essere poi rivenduto: telefonini, computer, oggetti di un qualche valore che può alla fine essere monetizzato.

"Durante le feste natalizie e di fine anno, vuoi perché le barche sono rimaste più giorni a terra finendo per essere più controllate e vuoi perché c’è stato molto più movimento di gente, i furti sono scomparsi, ma non è detto che potrebbero riprendere".

Qualche armatore che è stato bersagliato in più di un’occasione da questi episodi ha provveduto a presentare denuncia ai Carabinieri.

"Come Gruppo Pesca – ha proseguito Tonino Giardini – siamo in contatto con gli uffici della Capitaneria di Porto e con i Carabinieri per collaborare al fine di identificare gli autori di questi gesti vandalici in modo da stroncare un andazzo che proprio non ci piace".

Tra le ipotesi che si fanno sugli autori dei colpi ci sarebbe quella che conduce a qualche giovane sbandato della zona oppure si potrebbe trattare di qualche immigrato, più o meno irregolare, alla disperata ricerca di soldi.

Così anche i motopescherecci fanesi sarebbero finiti nel mirino di questi balordi finendo per suscitare un certo allarmismo nel mondo della pesca fanese. Con tutti i problemi che la pesca si trova ad affrontare in questo momento – normative europee sempre più restrittive, mare sempre più invaso da plastica, carenza di manodopera – questi episodi di ruberie spicciole creano ulteriore fastidio nella gestione dell’attività di pesca.

Il Gruppo Pesca Fano spera che questo fenomeno delinquenziale venga stroncato il più presto possibile e in maniera definitiva.