Furti di Biciclette a Pesaro, Prevenire è Meglio che Curare

E’ tra i mezzi di trasporto preferito dai pesaresi, soprattutto d’estate, incentivato negli ultimi anni grazie alla bicipolitana che collega quasi tutta la città. Ma, si sa, le bici piacciono, a volte rubarle è semplice e quindi i furti lievitano nei mesi estivi. L’antidoto più comune, e consigliato da tutti i rivenditori, è quello di fare uso di un buon lucchetto e di legare la bici ad un sostegno invece della sola ruota: "L’antidoto migliore è comprare buoni lucchetti", consiglia infatti Daniele Allegrucci di "Mondo a due ruote" a Villa Fastiggi: "Chiaramente oggi se vogliono rubarti la bici ce la fanno, girano ’armati’ di attrezzi avanzati in grado di tagliare qualsiasi cosa, però un buon lucchetto ti porta quantomeno a ritardare il furto, ad esempio quello istantaneo che accade al mare. Noi come negozio consigliamo poi per le bici elettriche di staccare la batteria e portarla giù in spiaggia, lasciandola magari al bagnino; sono tutti piccoli accorgimenti che magari possono funzionare".

A ruota, segue "Cicli Gaudenzi": "Per scongiurare i furti sono necessari lucchetti grossi e resistenti, non bastano quelli piccolini da quattro soldi; noi consigliamo vivamente questo tipo di acquisto e posso dire che raramente i miei clienti subiscono poi dei reali furti". Non è un venditore ed effettua solo riparazioni Stefano e il suo negozio "Cicli Almino" in via Cavour, eppure si è fatto un’idea di come avvengano i furti: "Anche se non faccio vendita, ho numerosi clienti che mi vengono a chiedere se ho biciclette da vendere, e ho notato come ciclicamente ogni anno avvengono furti di massa. Principalmente avviene tutto questo nel periodo estivo e parlando anche con colleghi, sembra che ci siano delle organizzazioni di fuori Pesaro che vengono con furgoni per rubare rivendere poi le biciclette in altre zone d’Italia. Esistono chiaramente anche furti casuali, però il sospetto è quello di gruppi organizzati siccome si passa rapidamente da periodi in cui nessuno chiede nuove biciclette e poi improvvisamente in una settimana arrivano venti-trenta persone a richiedere, quasi fossero furti premeditati".

Negozi che, per la cronaca, hanno loro stessi subìto furti, come accaduto a "Pesaro Bici" con Luca Battaglini: "E’ accaduto che venissero rubate anche le nostre bici, poi noi siamo qui, di notte mettiamo tutto dentro e cerchiamo di evitare il fenomeno". Altro episodio a Villa Fastiggi: "Per fortuna era la notte delle elezioni e data la tanta polizia in giro ho recuperato quasi subito la merce rubata, anche se i danni ingenti furono alle vetrate".

Leonardo Selvatici