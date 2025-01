Furti e truffe bersagliano Urbino ed entroterra. I sindaci compatti: "Abbiamo scritto al prefetto"

La sicurezza nei piccoli paesi e nelle aree interne non è più un punto fermo come si credeva, tanto che anche a Urbino e nel suo entroterra i furti sono ormai all’ordine del giorno. Più che la città ducale sotto i colpi dei malviventi sono cadute spesso in questi mesi invernali, favoriti anche dal buio, Fermignano e le sue attività produttive ma furti e colpi a raffica si sono registrati un po’ ovunque da Cantiano a Cagli, passando per Urbania, Sant’Angelo in Vado e ultimamente anche nella valle del Foglia, da Carpegna a Sassocorvaro Auditore.

Il vasto territorio, i raid sempre più concentrati dei ladri e il numero esiguo di forze dell’ordine in campo nell’entroterra fanno sì che ci sia sempre più preoccupazione tra i cittadini. Ai furti si aggiungono poi i fenomeni delle truffe e dei raggiri, specie ai danni degli anziani, sempre più frequenti e anche queste diffuse su tutto il territorio. Non sempre però i malviventi la fanno franca: la stazione dei Carabinieri di Urbania negli ultimi mesi ha effettuato due fermi, sventando una truffa e fermando un ladro d’appartamento. Nella popolazione però la preoccupazione è forte: "Questo fenomeno sta diventando odioso e preoccupante - aveva detto il sindaco Emanuele Feduzi di Fermignano -. Da novembre siamo nel mirino dei ladri e ai cittadini non è concessa nemmeno la serenità di stare nelle proprie case in sicurezza e chi ha un’attività non può avere la sicurezza di chiudere la notte. Che sia pomeriggio o notte le persone devono preoccuparsi di lasciare la propria casa incustodita e a volte non basta neppure essere in casa. Non è un fenomeno che può andare avanti e che si può tollerare".

Anche nel Montefeltro i furti sono in aumento: "La preoccupazione cresce - spiega Andrea Spagna, sindaco di Frontino e presidente dell’Unione Montana -, ci fa paura anche il fatto che non siano solo furti organizzati ma anche eventi improvvisati, tentativi di entrare in casa che non sembrano l’opera di "professionisti".

Penso che le emergenze vanno gestite tutti insieme per questo come Unione Montana del Montefeltro, ci siamo uniti per agire concretamente. Abbiamo inviato una lettera al Prefetto per chiedere un incontro urgente, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide ed efficaci per rafforzare la sicurezza e il supporto alle nostre forze dell’ordine".

Le condizioni in cui si opera non sono semplici: "Il nostro impegno è chiaro - continua Spagna, vogliamo riportare serenità e fiducia tra i cittadini e tutelare le nostre comunità e garantire sicurezza per tutti. Vogliamo anche rivolgere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e alla polizia municipale. Con strumenti limitati, stanno lavorando con grande impegno per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, dimostrando un forte senso del dovere e dedizione al territorio. Non accetteremo che episodi del genere continuino a verificarsi. I Sindaci del Montefeltro sono uniti e determinati a ottenere attenzione e strumenti adeguati per proteggere tutti i cittadini. Insieme possiamo fare la differenza".