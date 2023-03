Furti a Pesaro, clienti ‘mano di velluto’ in farmacia: rubano anche colla per la dentiera

Alcune delle farmacie prese di mira dai ladri,

Pesaro, 9 marzo 2023 – Occhiali, profumi, filo interdentale, spazzolini e perfino la colla per la dentiera. Dagli scaffali delle farmacie di Pesaro sparisce di tutto. Furti con destrezza, ad opera di persone in difficoltà economiche ma non solo, anche di clienti insospettabili e di ogni età. "Sono piccoli oggetti, scatole contenenti profumo, oppure creme, esposte al banco, e in fondo verso il nostro ingresso, sparisce anche il filo interdentale. Abbiamo le telecamere, ma ce ne accorgiamo perlopiù dopo, anche se in passato è capitato di sorprendere qualcuno con oggetti in borsa, ma la risposta è che ci sono finiti per caso", dicono dalla farmacia di via Rossi. Alla Maffei Penserini del Porto, il titolare Vincenzo Maffei racconta di "furti frequenti, ma tutti ripresi dalle telecamere solo che fino a quando l’autore non è uscito dalla farmacia non puoi chiamarlo furto. Per fortuna abbiamo una bella copertura video, ma non basta". Ma chi ruba e cosa? "Sono persone – aggiunge Maffei – di passaggio, ma anche clienti abituali. C’è chi prende i profumi e lo fa con destrezza, lasciandoci la scatola vuota, chi si attacca anche ai prodotti per le dentiere, tipo colle, chi ai cioccolatini che lasciamo sul banco,...