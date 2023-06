Furti, fiammata estiva Raid in centro e periferia Segnalate tre donne

Suonano i campanelli, e se non risponde nessuno, in molti casi, partendo dal presupposto (spesso azzeccato) che la casa sia in quel momento disabitata, i ladri provano a entrare, ed arraffano quello che trovano. E’ successo martedì mattina, in un appartamento in via Luca Della Robbia, quindi in pieno centro, dove i ladri una volta entrati nella casa hanno arraffato 200 euro in contanti e altri oggetti di valore oltre ad effetti personali dei proprietari: i quali si sono accorti del furto solo al loro rientro.

Ieri sono state in effetti segnalate da alcuni residenti, che si sono scambiati i messaggi audio su Wapp, tre donne che si aggiravano per le vie centro, e secondo quei messaggi audio l’avvistamento delle tre era proprio in zona via Della Robbia.

Ma i furti, non è chiaro se compiuti o no dalle stesse persone, sono avvenuti dopo il centro anche nella periferia della città. Due ad esempio sono stati fatti sempre martedì in Strada per Roncaglia, in due abitazioni all’interno di una bifamigliare, una sopra e una sotto. In un caso, passando attraverso a una porta finestra a piano terra, i ladri si sono introdotti e con un frullino hanno aperto la cassaforte, rubando circa 2mila euro in contanti che erano contenuti all’interno. Nell’altro caso, invece, forzando una porta finestra, i ladri hanno prelvato orologi e anelli, per un valore ancora da quantificare.

In tutti e tre i casi, i proprietari hanno chiamato la polizia, e una Volante si è recata sul posto e ha fatto i sopralluoghi nei vari appartamenti per rintracciare impronte o altri elementi che possano aiutare gli inquirenti a risalire ai responsabili. Al momento, non è emerso nulla di decisivo. Ma le indagini continuano.

ale.maz.