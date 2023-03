Pesaro, furti nei garage: spariscono bici, attrezzi e anche olio

La zona presa di mira dai ladri che rubano nei garage

Pesaro, 23 marzo 2023 – E’ circa mezzanotte quando l’ultimo residente in circolazione il martedì sera, rientra a casa per andare a dormire. Nella zona di Strada Borgheria, quartiere di Villa San Martino, pare tutto tranquillo, come al solito. L’uomo apre il suo garage, ripone la sua bicicletta, richiude e sale al piano dove abita: condomini uno attaccato all’altro, civico dal dieci al quattordici, parco a vista.

E’ proprio questa area verde che potrebbe avere dato ripario a occhi indiscreti. Qualcuno infatti sta tenendo probabilmente d’occhio la zona. Anzi, per meglio dire pare proprio di conoscerla bene. Sa che al piano terra degli appartamenti, dentro quei garage, c’è merce interessante. Non di grandissimo valore ma che può comunque dare un po’ di guadagno al mercato clandestino o magari alimentare un altro mercato, quello dei ladri che, invece di andarsi a comprare arnesi da scasso, se li procurano rubando.

In piena notte i malviventi, probabilmente più di uno e muniti di un furgoncino per caricare la refurtiva, entrano in azione, più o meno tra le due o le tre del mattino, quando tutti dormono. Si muovono indisturbati e fanno tutto senza dare nell’occhio e fare rumore. Aprono in serie diversi garage, forzandone la serratura.

Dentro trovano di tutto: una bicicletta del valore di circa 2500 euro, che caricano subito assieme ad altre biciclette del valore di diverse centinaia di euro. Poi i ladri passano agli attrezzi per il giardinaggio, la macchina per tagliare l’erba ed altro di utile, compresi trapani, cacciaviti e arnesi che potrebbero servire per altri scassi e altri furti. Non vengono risparmiati neppure i viveri: qualcuno aveva riposto in garage prodotti alimentari e lattine di olio extravergine. Sparite anche quelle.