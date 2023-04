Furti nei garage Vendeva online bici rubate spacciandosi per medico

Si è spacciato per un medico inesistente dell’ospedale "Bufalini" di Forlì e sotto falso nome ha messo in vendita sulla rete una trentina di biciclette, due monopattini elettrici, e altri oggetti tra cui un casco griffato "Valentino Rossi". Peccato per lui che alcuni potenziali clienti finiti sulla sua vetrina hanno riconosciuto come proprie le biciclette che gli erano state rubate. È scattata la chiamata alle forze dell’ordine e, con un’attività congiunta tra i due uffici investigativi, ieri pomeriggio gli uomini delle Squadre mobili di Pesaro e di Forlì hanno perquisito alcuni immobili tra Fano, Gradara e Forlì nella disponibilità di un trentenne pregiudicato di origini albanesi e lì hanno ritrovato quella trentina di bici di varie fatture, due monopattini elettrici, il casco con la firma del campione di Tavullia. Le indagini hanno appurato che alcuni di quei mezzi a pedali erano stati rubati nel corso di una serie di furti messi a segno all’interno di garage condominiali.

È inoltre emerso che il trentenne si spacciava, sotto falso nome, per un inesistente camice bianco del "Bufalini". Per lui è scattata l’iscrizione nel registro della procura di Pesaro con l’accusa di ricettazione. Le immagini delle bici e degli altri oggetti, sotto sequestro, saranno pubblicate sulle pagine Facebook delle Questure di Pesaro e Forlì per agevolarne il riconoscimento e la restituzione ai legittimi proprietari.