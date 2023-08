Furti nelle case, presi 2 sospetti

Due persone in stato di fermo perchè scoperte con oggetti risultati rubati in abitazioni a Fano. Potrebbero essere loro gli autori della razzia messa a segno lo scorso sabato notte in alcune case tra Fano, Marotta e Mondolfo. Quello che si sa al momento e che gli uomini del commissariato di Fano hanno fermato due persone che erano in possesso di beni provenienti da furti in abitazione. Ricettazione è l’accusa per i due che sono finiti in carcere a Villa Fastiggi in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe essere celebrata questa mattina in Tribunale.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono state quattro le case visitate dai ladri, tra cui la “Casa delle fragole“ a Marotta, adibita ad appartamenti turistici. Un’altra abitazione sempre a Marotta e altre due a Mondolfo. In una quinta, a Fano, i ladri hanno invece fallito il colpo.