Furti senza tregua nei cimiteri. Servirebbero telecamere ovunque

Furti a raffica nei cimiteri fanesi, dall’Ulivo a quello di Rosciano, da quello di Caminate a quello di Ferretto o di Roncosambaccio. Innumerevoli le segnalazioni che arrivano alla polizia locale da parte dei parenti dei defunti le cui tombe sono state vandalizzate. In prevalenza a "scomparire" sono i fiori, vasi e piantine, ma vengono rubati pure i ricordi che vi vengono depositati. Si tratta di oggetti di piccolo valore economico, ma di grande significato affettivo per chi li porta, il segno di una relazione d’amore che vive anche dopo la scomparsa della persona cara, ma anche questi oggetti finiscono per sparire tra l’indignazione e a volte perfino la rabbia di chi è costretto a subire questo tipo di "violenza".

"Ho portato un vaso di orchidee a mio babbo, dopo mezzora è andata mia mamma ma il vaso non c’era già più. Ha fatto tutto il giro del cimitero non lo ha trovato", è la segnalazione che solitamente viene fatta. Sembra una piaga che non si riesca ad estirpare, anche perché i sorveglianti comunali sono impotenti di fronte a simili furti che possono verificarsi in ogni angolo del camposanto. C’è chi ha proposto di dotare i cimiteri di telecamere, ma questo richiederebbe consistenti finanziamenti visto che i cimiteri del Comune di Fano son ben 8.

A leggere la massima del grande poeta Ugo Foscolo il quale disse che la civiltà di una società si misura dalla cura dei propri cari, siamo proprio messi male. Intanto vanno avanti i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di Rosciano. Si interviene per sanare le infiltrazioni d’acqua nel tetto del padiglione 5 e nelle scale. Va sostituita la guaina di protezione – costo dell’operazione circa 200mila euro - e si è in attesa della rasatura finale appena la struttura sarà completamente asciutta.

Nel frattempo stanno per partire anche i lavori di ristrutturazione del cimitero Centrale di Fano. Qui il problema è più grave e riguarda il consolidamento di una parte perimetrale del quadrilatero, quella che si trova a sinistra dell’ingresso centrale, tanto per intenderci. "Si tratta di un intervento di riqualificazione straordinaria – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori - che va a ricucire quelle porzioni di loggiato dove il calcestruzzo è ammalorato e il ferro che è conglobato al suo interno è finito oggi in bella vista. Il progetto è stato consegnato dagli uffici dei Lavori pubblici e dovrà essere verificato con Aset per quanto riguarda l’illuminazione di quella parte. Contiamo di partire con l’esecuzione dei lavori alla fine dell’estate". L’opera comporterà una spesa di circa 500mila euro che è stata già finanziata. Il cimitero urbano è in attesa pure di altri piccoli lavori di consolidamento statico, mentre per quello di Rosciano è in progettazione la costruzione di un altro padiglione.

(s.c.)