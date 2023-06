L’estate dei furti a Pesaro, topi d’appartamento a Villanova

Colli al Metauro, 18 giugno 2023 – Topi d’appartamento di nuovo in azione. Stavolta a Villanova di Colli al Metauro, dove ad agire sarebbero stati tre giovani di carnagione scura. Venerdì sera, indicativamente verso le 20, approfittando dell’assenza temporanea dei padroni di casa, una banda di delinquenti è penetrata in un appartamento in via Salvamaggio, la zona residenziale nuova sul lato Calcinelli. I ladri hanno violato l’abitazione riuscendo a forzare una finestra e una volta all’interno hanno messo a soqquadro diverse stanze, aprendo armadi e altro mobilio e scaraventando a terra i cassetti col loro contenuto. Tutto con l’intento di arraffare denaro e gioielli, che ormai da tempo sono gli unici obiettivi dei malviventi che prendono di mira le case, sia perché non richiedono ‘trasporti impegnativi’, sia in quanto facilmente ‘spendibili’. L’allarme ai carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile, è scattato alle 21, non appena i proprietari, rincasati, hanno notato gli inconfondibili segni dello scasso e della ‘visita’ da parte dei ladri. Da una prima sommaria ricognizione riguardante il possibile bottino, è ipotizzabile che i delinquenti siano riusciti ad impossessarsi solo di un anello d’oro, ma una stima più precisa è ancora in corso. Intanto, sembra che dalla testimonianza di un vicino di casa, che avrebbe visto scappare delle persone poco dopo le ore 20, è stato possibile tracciare un approssimativo identikit dei responsabili del raid. Che sarebbero stati tre, tutti molto giovani, intorno ai 20 anni, e tutti con in testa un cappellino e parte del volto coperto da una mascherina chirurgica, di quelle diventate tristemente famose in epoca Covid. Sembra anche che i componenti del terzetto avessero una carnagione scura. Un altro elemento, ancora da valutare, riguarderebbe la possibile automobile utilizzata dalla banda, che secondo alcune voci circolate nelle ore successive, sarebbe stata posteggiata, o forse era in attesa con un quarto complice a bordo, davanti al negozio ‘Donatella Moda’, nella limitrofa via Dei Cartaginesi. Per cercare di fare chiarezza su tutti questi aspetti stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Fano, che appena giovedì mattina sono riusciti a sventare dei furti in abitazione in località Solfanuccio di San Costanzo, intercettando, inseguendo e bloccando, con la collaborazione della polizia locale, una coppia di pregiudicati abruzzesi.