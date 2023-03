Furti: Villa Fastiggi spera Preso un croato di 35 anni I residenti: "Sì, è lui il ladro" Nei guai anche i fratelli

Lo hanno fermato sull’interquartieri a bordo di una Opel Adam scura. Quella stessa auto che nei giorni del raid di furti, l’ultimo l’altro ieri, i residenti di Villa Fastiggi avevano notato vicino alle case e negozi visitati dai ladri. Lui, 35enne, croato, era insieme con la moglie, una connazionale, e la figlia di 8 anni. E l’altra sera ha rischiato anche l’assalto dei “sanpietrani“ infuriati mentre i poliziotti delle Volanti stavano ultimando le verifiche. Si sono precipitati sul posto non appena hanno saputo dell’intervento degli agenti. Ad avvisarli che era stato fermato l’autore o gli autori dei furti, il tam tam infuocato su una chat di whatsapp di Villa Fastiggi che per giorni ha raccolto sfoghi e rabbia della gente. “Ringraziate che vi hanno preso loro, perché eravamo pronti noi. E’ un mese che non ci fanno dormire..." gli ha gridato un residente del quartiere, calmato dagli agenti. "Devo dire la verità – ha aggiunto rivolto ai poliziotti – avevo cominciato a dubitare di voi, mi avete fatto ricredere, bravi ragazzi".

Alla fine quindi per il 35enne croato, risultato risiedere in una casa mobile in un terreno di proprietà di un suo parente in via Lago di Lesina, è scattata la denuncia per furto. Non solo. L’indagato ha ricevuto anche il foglio di via dalla città. E come lui anche la moglie e la cognata, pregiudicate anche loro. Arrestato e rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi invece il fratello 25enne del fermato, che è risultato latitante: era ricercato per evasione dai domiciliari da Riva del Po, in provincia di Ferrara e deve scontare un residuo di pena di 2 anni e 3 mesi. Lo hanno ritrovato con la moglie all’interno della casa mobile. Ma le indagini della Questura che, dopo le segnalazioni, ha concentrato sul quartiere 4 pattuglie e la Squadra mobile, hanno scoperto che i furti in appartamenti sono un affare di famiglia. Individuata infatti una seconda auto anche questa già avvistata a Villa Fastiggi. Mezzo che è stato fermato dalla Questura di Ravenna con a bordo un terzo fratello, anche lui pregiudicato per colpi in abitazione.

Le indagini però non sono ancora concluse. Nel mirino dei poliziotti ora c’è quel terreno su cui si trova la casa mobile. Si tratta di chiarire la titolarità dell’appezzamento che sembra essere di proprietà di un altro fratello del denunciato. Un quarto, di 29 anni, anche lui con lo stesso curriculum di condanne, che risulterebbe titolare anche di un secondo terreno.

A incastrare il 35enne sono state anche le descrizioni fatte da alcuni testimoni. In particolare degli ultimi due furti dell’altro giorno, quello alla pizzeria in via Fastiggi dalla quale, dopo aver forzato la porta, ha arraffato 300 euro dalla cassa, e quello, solo tentato alla ferramenta. C’è chi lo ha notato mentre armeggiava con il piede di porco sulla porta della ferramenta verso le due e mezza del pomeriggio. E il testimone ha subito chiamato altre persone. Il ladro però si è accorto di quel movimento e ha tagliato la corda lasciando il lavoro a metà. Lo ha finito invece alla pizzeria. Ma qualche ora dopo, gli agenti lo hanno fermato e messo così fine alle scorribande. Villa Fastiggi potrà tornare a dormire sonni tranquilli.

Elisabetta Rossi