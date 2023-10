Furto a Fano: arrestati 3 rom per rubare oro e gioielli

Tre rom sono stati arrestati per un furto di gioielli a San Lazzaro e per un altro colpo solo tentato. I fatti risalgono al luglio scorso, e da allora la polizia di Fano ha cercato i responsabili in tutta Italia trovandoli qualche giorno fa a Noto, in provincia di Siracusa dove vivevano. Sono due donne di 30 e 40 anni e il marito di quest’ultima. Sono pendolari dei furti e l’estate scorsa hanno colpito a Fano entrando nella casa di una coppia di ultraottantenni. Una volta trovata la scusa per farsi aprire la porta, "Mi scusi, posso aspettare qui una mia parente che abita al piano di sopra che tarda a tornare?", gli anziani hanno fatto accomodare la trentenne, offerto il caffè e invitata a mangiare un pasticcino. Ma nello stessso momento, con una scusa, la ladruncola ha fatto entrare la complice che ha svaligiato il cassetto con gli ori rubandone per un valore di 15mila euro. Ieri c’è stato il loro interrogatorio via web col gip di Pesaro. Rimangono in cella.