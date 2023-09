Furto a San Lorenzo in Campo: arrestato 22enne, ambulante a Fano

Chiedeva soldi alla madre con troppa insistenza, come aveva fatto tante altre volte. Ma l’altro ieri, la donna ha chiamato i carabinieri di San Lorenzo in Campo per dire che il figlio di 22 anni Riccardo P. si mostrava minaccioso nei suoi confronti e per questo temeva delle conseguenze. I militari sono intervenuti prontamente alla casa trovando il giovane per niente soddisfatto della situazione, tanto da reagire in maniera violenta alla vista dei carabinieri. I quali, dopo aver cercato di tranquillizzarlo, hanno capito che non c’era altro da fare che mettergli le manette dichiarandolo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale con trasferimento in carcere. La convalida del provvedimento davanti al giudice è prevista per oggi.

C’è da dire che il 22enne non è certo uno sconosciuto alle forze dell’ordine. Era già stato arrestato nei giorni scorsi per il furto di una bicicletta con obbligo di dimora a San Lorenzo in Campo e obbligo di stare a casa dalle 22 alle 7 di mattina. Ma stare a casa non era semplice. Il 22enne non voleva starci e ha piantato una tenda in giardino dove dormiva e viveva. Fino a quando, l’altro ieri, ha chiesto i soldi con troppa insistenza alla madre facendo accorrere i carabinieri con tutto quello che ne è seguito.

E, sempre i carabinieri, hanno arrestato ieri mattina a Fano un ambulante che proveniva da Sant’Angelo in Vado dove aveva sottratto un borsello a una persona anziana con circa 500 euro. Partita la segnalazione del furgone, l’uomo è stato avvistato a Fano e qui arrestato per furto. Domani ci sarà l’udienza di convalida del provvedimento.