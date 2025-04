Furto a Villa Ceccolini. Rubano cassaforte con sette fucili. Poi li abbandonano

Rubano la cassaforte per poi liberarsene di lì a poco non sapendo evidentemente come smerciare il contenuto: sette fucili da caccia. Il maltolto è stato rinvenuto ieri mattina in uno dei terreni attorno al carcere di Villa Fastiggi dalla pattuglia dei carabinieri, allertata da un passante impressionato dal ritrovamento. La cassaforte, lunga e stretta, era stata sottratta, la notte prima, da un casolare, nella campagna di Villa Ceccolini, al proprietario: un 60enne, cacciatore di lungo corso. L’uomo verso le 22,30 è rientrato in casa trovandola letteralmente a soqquadro. Pur nella baraonda generale, il 60enne ci ha messo poco a capire che i ladri avevano ignorato il resto per incaponirsi con la cassaforte, agganciata al pavimento di uno sgabuzzino con dei perni d’acciaio. All’arrivo della volante il cacciatore ha denunciato immediatamente l’assenza della cassaforte, deposito dei suoi sette fucili presenti all’interno al momento del furto. Il valore della refurtiva è certamente notevole, ma trattandosi di armi regolarmente registrate è fin troppo difficile riuscire a piazzarle. Da qui, forse, l’abbandono in un campo di Villa Fastiggi.

Secondo la polizia i ladri hanno usato un piede di porco per scardinare la cassetta di sicurezza. Per non essere colti in flagranza, dopo aver sudato le sette camicie per portarla via, potrebbero aver deciso di svignarsela rimandando ad un secondo momento l’apertura della cassaforte. Una volta scoperto che all’interno della cassetta ci fossero solo armi e non anche gioielli o soldi come sperato, se ne sono liberati.