Furto al ristorante Cozza Amara. Ruba il fondo cassa: mille euro. Tradito 24 ore dopo dal tatuaggio

Se di mestiere, o almeno per arrotondare, si fa il ladro, la mano non è certo il posto migliore dove farsi un tatuaggio. È stato proprio quel disegno vistoso, inciso sulla pelle, a tradire un uomo originario dell’Est Europa sospettato di aver svaligiato la cassa del ristorante Cozza Amara, nella zona del porto di Pesaro. Le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso chiaramente durante il colpo, nella notte tra venerdì e sabato, mentre entrava furtivamente nel locale e prelevava il fondo cassa: poco più di mille euro in contanti. A distanza di meno di ventiquattr’ore, il caso si è praticamente chiuso da solo. Sabato sera, intorno alle 20, la Volante della polizia è intervenuta al Bar Centralino, nel cuore del centro, in piazza del Popolo e a due passi dalla Questura per una segnalazione di persona molesta.

L’uomo, visibilmente ubriaco, disturbava i clienti e si rifiutava di uscire, fino all’arrivo degli agenti. Identificato sul posto, è bastato un rapido sguardo per collegarlo al furto della notte precedente: quel tatuaggio sulla mano destra, perfettamente visibile e identico a quello immortalato dalle telecamere del ristorante, non lasciava spazio a dubbi. Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe agito da solo, approfittando del buio per introdursi nel locale e forzare il registratore di cassa. Un’azione rapida, ma maldestra: le immagini delle telecamere visionate dagli agenti hanno ripreso quel segno inconfondibile che ha finito per inchiodarlo. Accompagnato in Questura per gli accertamenti, l’uomo rischia ora una doppia denuncia: per furto aggravato e per ubriachezza molesta.

Ma l’episodio non si esaurisce alla cronaca del piccolo furto. Il comportamento dell’uomo, ubriaco e aggressivo in pieno centro, riapre ancora una volta il capitolo della sicurezza nel cuore di Pesaro. Al calar della sera, infatti, tra i locali affollati e le vie laterali meno illuminate, non mancano episodi di degrado e di tensione che mettono alla prova la pazienza di esercenti e residenti. E questa volta un tatuaggio di troppo (e nel posto sbagliato) ha agevolato il lavoro degli agenti.