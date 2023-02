Pesaro, tentato furto all’Athletic: ladro ripreso dalle telecamere

L'intruso fotografato nella palestra Athletic

Pesaro, 5 febbraio 2023 – Le telecamere l’hanno inquadrato alle 6 del mattino. Era accovacciato dietro il bancone, a caccia di denaro, con un cappello di lana in testa. I suoi movimenti non sono però sfuggiti alle videocamere installate nei locali della palestra Athletics, in via Respighi, che hanno subito messo in allerta gli operatori della centrale operativa Vigilar. Così al ladro non è restato che darsela a gambe, a mani vuote.

E’ successo stamattina alle 6.15. All’ingresso del ladro nei locali, è subito scattato il sensore posto all’ingresso. Gli operatori di centrale hanno verificato immediatamente le immagini provenienti dai sensori d’allarme, visionando i fotogrammi in tempo reale.

E' risultata subito evidente la presenza di una persona all'interno del locale e si è attivata la procedura di pronto intervento. La pattuglia è arrivata in pochi minuti così come la Polizia, allertata dalla centrale Vigilar, poco dopo. Sono stati contattati anche i proprietari del locale, ma dell’intruso non c’era più traccia.

Dai controlli è emerso che l’uomo era entrato da una finestra della sala pesi, fuggendo al suono della sirena. Non sono stati trovati segni di scasso o forzature, né è stato asportato nulla.