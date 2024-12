Pesaro, ruba un cellulare e la polizia gli trova un magazzino pieno di refurtiva

Pesaro, 7 dicembre 2024 – Aveva rubato un cellulare in Comune. Ma la polizia scopre a casa sua un vero e proprio magazzino di oggetti rubati un po’ ovunque.

Gli agenti della volante hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione un cittadino italiano di 48 anni.

L’indagine era partita da una denuncia presentata lo scorso 2 dicembre per il furto di un cellulare dagli uffici comunali. Grazie all’ultima localizzazione gps prima che il cellulare venisse spento, i poliziotti sono riusciti a risalire alla residenza di un uomo, già noto alle forze dell’ordine che, alla vista degli agenti fuori dalla propria abitazione, ha ammesso non solo il furto del cellulare (nel frattempo già ceduto ad uno straniero in cambio di una dose di sostanza stupefacente) ma anche di altri colpi compiuti nelle settimane precedenti.

E così, dopo aver consentito spontaneamente agli operatori di entrare all’interno della propria abitazione, gli agenti hanno trovato un vero e proprio magazzino contenente oggetti di vario tipo, rubati in vari negozi e abitazioni della città, tutti poi sequestrati.

Sono quindi partite le verifiche per risalire ai legittimi proprietari tramite le denunce sporte nel corso dei mesi di ottobre e novembre. Questa attività ha permesso di individuare il proprietario di una bicicletta rubata dal parcheggio condominiale in zona Baia Flaminia, il negozio da cui erano stati asportati dei tappetti in attesa di essere lavati e anche il negozio dal quale erano stati rubati numerosi zaini e portafogli di varie marche.

In merito al cellulare, da cui era partita l’attività di indagine, grazie anche a informazioni rese dall’uomo autore del furto, gli agenti sono riusciti a individuare il possibile acquirente nonché detentore della sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra Volante, insieme alla Squadra Mobile, hanno poi effettuato una perquisizione nella stanza in cui alloggia quest’ultimo dove è stato trovato non solo il telefono cellulare ma anche la sostanza stupefacente. E anche lui, un cittadino della Guinea di 26 anni, è stato denunciato per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente.