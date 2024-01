Furto da centomila euro in centro: "Rubati orologi per un’asta benefica"

di Tiziana Petrelli

In centro storico, venerdì è stato messo a segno un furto da 100mila euro in pieno giorno. Nessuno però ha notato quel malvivente che con un piede di porco ha forzato la porta d’ingresso dell’ex gioielleria Selvelli, al civico 163 di corso Matteotti, e una volta dentro, con lo stesso arnese, spaccare una teca blindata posizionata in modo da essere ben visibile dall’esterno, in cui erano conservati 19 preziosi orologi, che il ladro ha infilato in una borsa prima di uscire indisturbato da quel luogo, usando persino la ’premura’ di accostare la porta.

Così socchiusa l’ha trovata Marco Pirozzi, l’imprenditore milanese presidente della Fondazione Pirozzi, che dal 1° dicembre scorso in quel negozio dismesso aveva allestito la mostra di oggetti preziosi che erano stati messi all’asta per sovvenzionare la ricerca scientifica in memoria della figlia Francesca, scomparsa a 24 anni per un linfoma. Quei 100mila euro in fase di riscossione, svaniti nel nulla venerdì pomeriggio, avrebbero dovuto sostenere un progetto del Dipartimento di Scienze e Biologia Molecolare dell’Università di Urbino, dove un gruppo di ricerca sta ottenendo interessanti risposte nei modelli cellulari tumorali utilizzando nuove strategie sperimentali.

"Ho passato la notte insonne girando per casa - racconta Marco Pirozzi - a pensare e ripensare a quanto accaduto. Perché è stato un colpo veloce, preciso e pulito. Sicuramente è qualcuno che è entrato qui, che ho visto e ci ho parlato. Sapeva come muoversi velocemente. E sono sicuro che sia passato nelle ultime settimane, quando dopo un servizio televisivo che ha parlato di noi, ho visto un’accelerazione di gente ‘strana’ venire qui. Al di là delle cose perse e dei 30mila euro che avrei incassato a giorni per l’assegnazione di alcuni orologi già in atto, soldi che non mi entreranno più… Per me è stata una grande cosa stare lì un mese a raccontare la Fondazione".

Chiaramente il suo dolore e la sua rabbia sono diverse da quella di un imprenditore che vive del suo negozio. "Per me la parte economica serve a dare un’altra spinta alla ricerca in un momento in cui siamo molto vicini dall’avere un risultato importante - dice -. Un risultato per cui ho bisogno di soldi. Non potendo più contare su tutto il tempo investito in questo progetto, ho sicuramente perso tempo prezioso, ma lo recupereremo a maggio quando uscirà un altro libro su Francesca… perché il mio scopo è reperire fondi per la ricerca. Purtroppo chi ruba, non sta a guardare a queste cose".

Ma gli occhi vigili delle telecamere di videosorveglianza della Bcc, che è proprio lì accanto, potrebbero invece aver osservato tutto. E registrato. Per questo i carabinieri di Fano sono già stati in banca a reperire le immagini. "Oggi (ieri, ndr) avrei dovuto apporre un cartello che indicava la proroga della mostra - conclude Pirozzi - che avviata il 1° dicembre si sarebbe dovuta concludere domani. Un’asta con varie opere, quadri e orologi antichi, che ci erano stati donati. L’idea era poter visitare il luogo e toccare con mano gli oggetti e poi online si poteva fare un’offerta o rialzare l’asta. Un’operazione che ha funzionato. Abbiamo venduto e opzionato alcune cose che a questo punto non potranno più essere vendute".