Furto di targhe, gang a processo

Hanno rubato le targhe di un’auto e non per farci una collezione, ma, a quanto sembra, per commettere altri furti. A processo è finita una gang di 6 giovani, tra cui anche un minorenne all’epoca del fatto, tra i 17 e 28 anni, italiani di origine romena e domiciliati in un campo nomadi di Foggia. "Tullio", "Il cinese", "L’Americano" sono gli alias di alcuni di loro. "Nino" è quello del minorenne della banda. Ieri si è aperto il processo che li vede sul banco degli imputati con l’accusa di aver rubato le targhe di una macchina la sera del 12 agosto 2020. Avrebbero approfittato del buio della notte per avvicinarsi all’auto, una Lancia Y, che era parcheggiata in via Nona. Poi, con l’aiuto di cacciaviti e altri attrezzi, hanno cominciato a staccare le targhe posteriore e anteriore del veicolo. Targhe che, secondo l’accusa, avevano intenzione di risistemare su un’altra auto con la quale mettere a segno altri colpi. Non hanno però fatto molta strada.

La mattina successiva, il proprietario del mezzo si è accorto della sparizione delle targhe e ha sporto denuncia. Nel giro di poco, gli inquirenti sono riusciti a stringere il cerchio sulla gang. Forse anche grazie a qualche telecamere piazzata sulla via o del sistema di videosorveglianza di qualche abitazione privata. I sei sono così finiti a giudizio per furto aggravato dal fatto di essersi avvalsi di un minorenne, dall’aver agito su un bene esposto alla pubblica fede, dall’aver agito con violenza sulle cose e in più di tre persone. Alla prossima udienza si entrerà nel vivo della vicenda. Gli imputati, difesi tra gli altri, dall’avvocato Giulia Cometti, respingono gli addebiti.

e.ros.