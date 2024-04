Colpo grosso all’hotel Posillipo, rubati preziosi Rolex

Gabicce Monte (Pesaro), 7 aprile 2024 – Due Rolex modello Submariner e Base ed altri due orologi, uno dei quali marca Tudor, sono stati rubati all’interno dell’hotel Posillipo di Gabicce monte. Il valore della refurtiva si aggirerebbe sui 40/50mila euro. Il furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Due malviventi sono riusciti a forzare le porte dell’hotel intorno all’una di notte e una volta all’interno si sono diretti verso un armadietto che custodiva i quattro orologi.

Essendo chiuso a chiave, gli intrusi hanno dovuto rompere il vetro facendo un certo chiasso. Eppure sono riusciti a farla franca rubando gli orologi per poi fuggire indisturbati. L’allarme è stato lanciato solo al mattino, all’arrivo del personale. Vi era anche il portiere di notte ma evidentemente non ha sentito nulla o dormiva in un punto lontano. Non c’era un sistema d’allarme specifico a protezione dell’armadietto ed è per questo che gli autori dell’incursione non hanno incontrato difficoltà a mettere a segno il colpo.

Sono stati chiamati i carabinieri di Gabicce mare a cui spetta il compito di accertare i fatti ed individuare gli autori del colpo. I quali non hanno esitato ad entrare nell’hotel pur sapendo dell’esistenza di varie telecamere che potevano riprenderli. Per evitare di essere riconosciuti, i malviventi indossavano dei passamontagna e questo rende particolarmente complicata la loro individuazione.

Da quanto si è appreso , gli orologi in esposizione e vendita apparterrebbero alla gioielleria Nautilus di Riccione. Generalmente, nei migliori hotel della riviera vengono esposti oggetti preziosi come orologi e gioielli per la ricca clientela degli hotel che approfitta così della facilità dell’acquisto per procedere. Ma è chiaro che la presenza di oggetti di grande valore custoditi in vetrinette seppur con doppio vetro e protezione ma senza le particolari accortezze anti furto presenti nei negozi (come la porta blindata che si apre solo col comando interno del negoziante) rappresenta spesso un’occasione per i malintenzionati.

Le indagini dei carabinieri puntano a raccogliere tutte le immagini utili registrate dalle telecamere che vi sono lungo la strada per raggiungere l’hotel Posillipo di Gabicce monte, dove, nel dicembre 2019, i ladri rubarono almeno sessanta bottiglie di vini francesi per un valore di 20mila euro. Approfittarono della chiusura del locale per restauro. Il furto dei vini era sembrato mirato a certi prodotti e solo a quelli.

ro.da.