Ruba in negozio e scappa, rocambolesco inseguimento in centro storico tra la folla

Pesaro, 17 aprile 2025 – Furto con inseguimento in pieno centro storico a Pesaro. È quanto avvenuto nella tarda mattinata di oggi quando un ragazzo in fuga, dopo un sospetto furto al negozio di abbigliamento Scout di via Branca, è stato intercettato e fermato dalla polizia. Per bloccarlo ci sono voluti pochi minuti.

Le volanti della polizia in via Rossini, dove è stato bloccato un giovane che aveva appena commesso un furto in un negozio di via Branca

Erano all’incirca le 11 quando un giovane, poco più che ventenne, ha allungato le mani su alcuni capi di abbigliamento all’interno del negozio. I commessi se ne sono immediatamente accorti e hanno contattato le forze dell’ordine segnalando quanto accaduto. Nel giro di pochi minuti due volanti della polizia si sono messe alla ricerca del sospettato per le vie del centro. Il giovane, però, nel frattempo, se l’era data a gambe.

Il ragazzo, 20 anni, ha attraversato piazza del Popolo, nel tentativo di seminare gli agenti. L’inseguimento si è concluso in via Rossini, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo dopo circa dieci minuti. Il ragazzo è stato condotto in Questura per l'identificazione e per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Addosso aveva calzini, creme e profumi. Quindi non aveva rubato soltanto da Scout, ma anche presumibilmente in profumeria.