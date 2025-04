Furto, poi avances su minorenne. La polizia identifica quattro ragazzi

Prima rubano delle banane al negozio di un bengalese, poi fanno avances pesanti su una ragazzina, minorenne, che con le amiche stava passeggiando nei pressi. Quello che accade sabato scorso, intorno alle 19,30, in via San Francesco, è un episodio che allunga l’elenco degli interventi delle forze dell’ordine nella zona tra piazzale Matteotti, via San Francesco, piazzale Miccichè. Protagonisti in questo caso sono un gruppo di ragazzi sui 25 anni, risiedono a Fossombrone, tutti di origine magrebina, poi identificati.

A raccontare la prima parte del fatto è Md Syeful, bengalese, 45 anni, impiegato nell’emporio che vende di tutto – dalla frutta, alla bibite, agli accessori per i telefonini – situato a metà di via San Francesco, angolo via Nobili. Dice Syeful: "Erano circa le 7,30, mi entra nel negozio un giovane, con una bottiglia di birra in mano, e anche la sigaretta. Mi rovescia parte della birra per terra. Io gli dico di allontanarsi, visto che aveva la sigaretta accesa e stava fumando dentro il negozio. Credo fosse ubriaco. Si mette a litigare con me. E mentre litighiamo, vedo che i loro amici nel frattempo mi rubano delle banane". La frutta è in alcune cassette che il negozio espone sulla strada, lato via Nobili. Il commesso tenta di bloccare gli altri, ma quelli scappano.

"Però ho visto – dice ancora il commesso – che era già arrivata la polizia, che qualcuno dei passanti aveva chiamato". La Volante viene dalla vicinissima questura e interviene perché qualcuno aveva visto che il gruppetto dei quattro, probabilmente poco prima del furto della frutta, aveva infastidito una minorenne che passeggiava con delle amiche lungo la strada. Non è ancora chiaro se si sia trattato di molestie sessuali vere e proprie, o avances molto spinte, fatto sta che la ragazzina oggi potrebbe andare a denunciare il tutto alla polizia. Che ricostruirà, anche in base al racconto della giovane, di cosa si sia trattato veramente. Intanto i quattro ragazzi sono stati identificati e denunciati per il furto della frutta.

La zona che ha per fulcro piazzale Matteotti resta quindi monitorata dalle forze dell’ordine, soprattutto nei giorni di festa o prefestivi, dopo i numerosi fatti violenti – aggressioni sessuali, risse, liti varie – che negli ultimi mesi si stanno verificando con una frequenza quasi costante. L’afflusso di giovani è alto come al solito. Ma è spesso connesso a situazioni che contribuiscono a trasformare quel punto del centro storico sempre di più in un luogo di paura e degrado, come gli stessi residenti hanno già più volte segnalato.

ale.maz.