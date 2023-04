Furto al ristorante La macelleria di Carriera a Pesaro, un video per fermare il ladro

Pesaro, 5 aprile 2023 – Furto oggi pomeriggio nel ristorante La macelleria di Umberto Carriera, il leader dell'associazione IoApro, in pieno centro di Pesaro. Un ladro solitario è riuscito ad entrare nel locale forzando la porta con facilità.

E una volta all interno con altrettanto facilità ha rubato di peso il registratore di cassa per poi uscire tranquillamente dalla porta d'ingresso. Il titolare, accortosi del furto, ha diffuso il video per cercare di acciuffare il ladro allertato nello stesso tempo il 112.