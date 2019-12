Gabicce (Pesaro e Urbino), 10 dicembre 2019 - E’ sabato notte. Al ristorante Posillipo le luci sono spente. E’ chiuso. La stagione turistica è appena terminata. I titolari però sono spesso nei paraggi. Hanno abbassato serranda ed è tempo di lavori di restauro e di cure alla struttura dove in passato è andato a mangiare, tra gli altri, anche Silvio Berlusconi con Gerhard Schröder, allora cancelliere della Germania. Un locale prestigioso. I ladri lo sanno e aspettano che i titolari si allontanino per entrare in azione, sabato notte. Decidono di passare da un punto nascosto, da una intercapedine ai piani bassi dell’hotel, negli ambienti sotto alla cucina. Per entrare scardinano letteralmente la finestra. Poi salgono le scale, stando bene a attenti ad evitare le telecamere interne. Non si sa ancora se ci sono riusciti perché le indagini sono in corso, dopo che i titolari si sono accorti di tutto e hanno avvisato i carabinieri.

Sabato notte, dunque. I ladri salgono fino al vano ristorante e fanno luce sulla cantina esposta alla parete. Un patrimonio. Ci sono solo vini di pregio. In tutto cinquecento bottiglie delle più prestigiose cantine. Ci sono Champagne francesi, Baroli, Sauternes, ma i ladri sanno cosa vogliono e mirano solo a un certo tipo di etichette, evidentemente appetite da un certo mercato: vogliono i Borgogna, bianchi e rossi. Vini di seta, finissimi ed eleganti. In sala ce ne sono una sessantina, comprese alcune Magnum, ovvero alcune bottiglie selezionate: Rousseau, Romanee Conti, ed altre marche.

I ladri le sfilano tutte dalla parete, una ad una. Quindi, probabilmente, se le passano fino a farle uscire lì dal luogo in cui essi erano entrati, nei sotterranei, e riporle in auto. Un lavoro certosino e che richiede tempo e cura. Un furto mirato: «Hanno lasciato tutte le altre bottiglie lì, sapevano benissimo cosa cercavano», commenta Gian Marco Arduini, titolare del Posillipo, che avanza qualche ipotesi: «Il ristorante hotel è sempre frequentato da noi, nonostante sia chiuso. I ladri hanno atteso il momento giusto e avevano il quadro chiaro: i vini sono in sala e sono fotografabili dai clienti. Temo che sia successo questo, che qualcuno abbia commissionato il furto di un certo tipo di vini presenti nella nostra cantina, anche se non ho indizi in merito». Un danno non da poco. Secondo una prima stima il valore dei vini rubati supera le ventimila euro. Proprio per la presenza di vini di pregio il locale era assicurato. Il Posillipo era stato rilevato da Franco Arduini, il papà di Gian Marco ed ex titolare della Lampara, nel 1998. Il ristorante hotel, 4 stelle con 33 camere, ha una clientela selezionata, anche straniera, oltre a una raffinata cucina con pasticceria: ogni anno, compreso questo, arriva nei primi posti del concorso nazionale «Re Panettone» di Milano con il suo pasticcere Michele Falcioni.