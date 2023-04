Fusione dei comuni, una partita da giocare

Cosa significa, in concreto, "fusione tra due comuni"? Ci sono visioni contrastanti, specie per quanto riguarda l’ultima che potrebbe concludersi nel nostro territorio: Urbino con Sassocorvaro-Auditore che cambierebbe i rapporti di forza tra costa ed entroterra. L’idea di un grande comune in grado di non farsi calpestare dalla costa è quella che piace a Gambini. Ma chi è sindaco di un piccolo comune, come Andrea Spagna a Frontino, fuori dalla partita, teme il “gigante“ vicino. "E’ vero che la fusione riguarda i Comuni interessati – afferma –, ma sono scelte che hanno un riflesso anche sul territorio del Montefeltro, dove Sassocorvaro-Auditore è la realtà più grande – dice Spagna, che è anche presidente dell’Unione Montana del Montefeltro –. Penso ai servizi che potrebbero cambiare o addirittura mancare. O alle secessioni. La paura è quella di una frattura e anche l’isolamento di Tavoleto. Come prima del matrimonio c’è il fidanzamento, anche qui serve un periodo di prova". Quindi? "La fusione – dice Spagna – viene fatta per motivazioni economiche. Però negli ultimi anni i governi hanno destinato risorse importanti ai piccoli Comuni; dunque la motivazione delle maggiori risorse, dopo questa operazione, non la vedo così forte. Alle fusioni ci si può arrivare, ma tramite un percorso e iniziando a mettere assieme i servizi. Non sono contrario ma deve essere basata su principi forti e non solo sulle risorse. Porto il mio esempio, come sindaco di Frontino, essendo un piccolo Municipio ho potuto partecipare a dei bandi dove altrimenti saremmo rimasti fuori. Gli ultimi 5 anni abbiamo ricevuto forti finanziamenti".

"Non ci sono particolari novità e non posso esprimermi perché prima devo parlare con gli amministratori di Sassocorvaro-Auditore" è il commento del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini.

"Ho accolto volentieri la proposta di Sassocorvaro-Auditore perché da diverso tempo ne discutono. L’idea non è venuta da Urbino. Come amministrazione siamo favorevoli. Sarebbe un arricchimento per le aree interne e che andrebbe condivisa con le Unioni dei Comuni perché una fusione del genere comporta delle modifiche territoriali, aggiungendo valore".

Ma si tratta di una scelta che se si vuole attuare deve diventare operativa a breve "perché nei tempi futuri, come chiedono da Sassocorvaro-Auditore, ne parlerà chi viene dopo di noi. Entrambi, Grossi ed io, scadiamo il prossimo anno. Credo che se diventassimo un Comune unico sarebbe un valore aggiunto anche per chi rimarrebbe fuori perché il capoluogo di provincia si allargherebbe. L’ideale poi sarebbe fare un Comune unico del Montefeltro: patrimonio dell’umanità, capoluogo di provincia; un governo di 32 consiglieri e 9 assessori. Lo vedo come obiettivo degli amministratori di oggi per avere un confronto paritario con la costa, sarebbe una forza unica a livello regionale perché si deve unire e non spezzettare. Pensiamo che Urbino ha una società partecipata e siamo gli unici dell’entroterra a fare la gestione dei servizi. Abbiamo le quote di maggioranza relativa della società di trasporti, una partecipazione importante in Marche Multiservizi e tutta una serie di finanziamenti sostanziosi destinati a noi, pensiamo a quelli del Pnrr e la mole di investimenti. Tutto questo si allargherebbe a livello territoriale, rafforzandosi ovviamente. Per farlo? Serve coraggio e smettere di parlare", conclude Gambini.

Francesco Pierucci