Fusione di Vallefoglia con Montelabbate, si mobilita il fronte del sì

"Io sono favorevole alla fusione tra i Comuni di Montelabbate e Vallefoglia – osserva Emilio Rossi, residente dell’Apsella e tra i primi a voler fondare un “Comitato civico del Si“ –. Per questo insieme ad un gruppo di altri cittadini abbiamo organizzato un incontro pubblico fissato in calendario per domani venerdì alle 21 nella sala del Consiglio Comunale di Montelabbate. L’invito è aperto a quanti vogliano approfondire la questione e capire meglio le possibilità che ci sono. Il tema della fusione – continua Rossi – spesso è stato evocato ed è entrato a far parte del dibattito cittadino delle due realtà presenti nella bassa valle del Foglia senza, tuttavia, riuscire mai ad emergere in forma di proposta concreta e percorso da avviare. Per questo vorremmo stimolare il confronto aspirando alla costituzione di un Comitato del Sì. L’aspettativa di progettare nuove strategie per il comparto produttivo e quella di migliorare i servizi, migliorando l’accesso ai bandi è interessante e potrebbe migliorare a fronte di una fusione. Secondo noi, del gruppo di promotori del Comitato per il sì, la fusione può portare benefici ai cittadini di Montelabbate e Vallefoglia".