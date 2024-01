"Fusione fatta da chi non ama la città"

Cut Liberi Tutti e Viva Urbino tornano sul tema che anima la città ducale in questi giorni: la fusione dell’istituto Pascoli con la Volponi. "Negli anni 90, l’allora scuola media Pascoli fu riportata nel centro storico con uno sforzo enorme di alcuni amministratori sia per continuare a dare vita al centro storico sia soprattutto perché avere due scuole separate con due anime diverse è sempre una crescita per la città. Chi ha fatto oggi la fusione scuola Pascoli-Volponi, non conosce che cosa sia l’anima di una scuola e sicuramente non ama Urbino perché questo atto porterà ad un ulteriore impoverimento della nostra città. Ed è sempre più evidente che questa Amministrazione oltre che di asfalto non conosce alcuna altra questione; è composta da persone senza competenze e sensibilità, accondiscendenti solo alla volontà del sindaco. Ci stupiamo del vicesindaco e insegnante dell’Istituto Pascoli Marianna Vetri che ha votato a favore di questa delibera sapendo che questo accorpamento porterà, se non nell’immediato comunque a breve termine, ad una soppressione inevitabile di alcuni dei 17 plessi del nuovo Comprensivo, determinando un ulteriore spopolamento e depauperamento delle località interessate.

Inoltre, la cosiddetta ottimizzazione comporterà anche la perdita di posti di lavoro sul fronte delle segreterie". Per i due gruppi politici questa scelta non è stata opportunamente comunicata: "La scuola e le famiglie, infatti, hanno preso atto di questo accorpamento dai giornali, il 27 novembre a cose fatte, con delibera di giunta votata all’unanimità. Non c’è stata alcuna concertazione tra le parti. Come ribadito nell’ordine del giorno presentato nel corso del Consiglio del 27 novembre da Viva Urbino e Pd contro il dimensionamento scolastico e le sue conseguenze, in particolare argomentando contro le logiche esclusivamente economiche che limitano il diritto allo studio e la crescita delle comunità. Diverse scuole della Provincia hanno situazioni rispondenti al decreto della Regione, con un numero di studenti sottodimensionato: perché Gambini ha penalizzato pesantemente la propria città che tra l’altro non era neppure nell’elenco del decreto regionale tra le sedi da sopprimere, a vantaggio di altri?", concludono Maria Francesca Crespini di Cut Liberi Tutti e Mario Rosati di Viva Urbino.

fra.pier.