Fusione: Montelabbate dice no a Vallefoglia

MONTELABBATE

di Alessio Zaffini

Una fusione tra Comuni? Un’idea c’era, se n’è anche parlato, è stato valutato il progetto ma non se n’è fatto nulla. E, salvo soprese, non se ne farà nulla. La vicenda riguarda i Comuni di Montelabbate e Vallefoglia. Per fare il punto della situazione ed evitare che le voci prendessero strade impreviste, l’amministrazione comunale di Montelabbate ha deciso di chiarire la sua posizione: "Pur confermando alcuni incontri informali avuti nell’ultimo anno, nel corso dei quali si sono fatte alcune valutazioni in merito ad un eventuale progetto di fusione tra i due Comuni – si legge in una nota –, valutate attentamente tutte le ipotesi di fusione, i progetti da sviluppare e le eventuali entrate aggiuntive (ricordiamo che i trasferimenti sono decisi nelle finanziare ogni anno), tenendo conto della visione di ogni componente dell’attuale Amministrazione, al momento siamo giunti alla conclusione che non ci sono i presupposti che consentono di percorrere questo iter amministrativo".

Niente da fare, insomma. E per quanto i territori dei due Comuni siano tra loro complementari e abbiano tante similitudini, permangono sostanziali difformità gestionali, le stesse che nel 2017 hanno portato il Comune di Montelabbate ad uscire dall’Unione Pian del Bruscolo. "Ci chiediamo come mai non si cerchi la fusione con comuni che sono ancora all’interno dell’Unione di Pian del Bruscolo – continua il comunicato –, visto che continuano ad avere in comune diversi servizi e tenuto conto che la nascita dell’unione avrebbe dovuto porre le basi per una più ampia semplificazione nelle politiche amministrative locali, se la stessa avesse funzionato".

Tutto ciò, ovviamente, non va a significare che il Comune di Montelabbate opti per un isolamento dal territorio e dalle amministrazioni circostanti: "Non abbiamo assolutamente nulla contro Vallefoglia, anzi, ci piace collaborare nel caso in cui dovessero esserci dei progetti comuni – commenta Luca Faroni, vicesindaco di Montelabbate –. Basti pensare che giusto l’anno scorso è stato firmato il Protocollo d’intesa tra i sindaci Ferri e Ucchielli. Anche in sede di consiglio era stata sollevata la questione fusione, in quanto in tanti avevano sentito il circolare di queste voci e sinceramente ci hanno trovato in difficoltà, anche perché era una proposta che subito si era rivelata incompatibile con noi. Non ci saranno unioni, ma collaborazioni e amore per il territorio".