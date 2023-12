Fusioni tra istituti e ipotesi di crescita

Anche se ancora mancano certezze, la fusione dell’istituto Volponi e del Pascoli a Urbino potrebbero essere realtà. Dopo la delibera di giunta comunale dello scorso 24 novembre – dove è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica a partire dal prossimo anno scolastico –, interviene il movimento “Urbino e il Montefeltro“.

In una nota i consiglieri Giorgio Londei e Federico Cangini scrivono: "Abbiamo aspettato qualche giorno per commentare la decisione del sindaco e della giunta di accorpare gli istituti scolastici Pascoli e Volponi. Ora, non avendo proprio capito un atto che va contro le ragioni storiche della nascita e dell’autonomia dei due plessi, del buon senso, della contrarietà dei soggetti oggetto di forzata e non condivisa fusione nonché l’irritazione della stragrande maggioranza dei cittadini, chiediamo il ritiro immediato del provvedimento. Urbino, riconosciuta da tutti come città della Formazione, dall’asilo nido all’università, non può ridurre la sua offerta scolastica, casomai ampliarla. Le nuove generazioni chiedono un futuro che li prepari alle grandi sfide per il futuro e non atti che ne tarpano le ali, noi la pensiamo come loro".

Carla Campogiani, preside della Pascoli, spiega: "Ho il mio punto vista che non è una protesta ma un disaccordo di fondo sul dimensionamento caduto dall’alto, e non concertato. Se si deve parlare di creare un unico istituto lo si deve decidere assieme visto il grande numero di plessi (10 il Pascoli e 7 il Volponi) e che dovrebbero unirsi in uno unico istituto. Il servizio offerto non ne deve soffrire, bisogna ragionare sull’offerta formativa e iniziare con un avvicinamento. Come dirigente scolastico avrei voluto dire la mia prima che una Giunta se ne esprimesse, ecco perché lascio la parola al Consiglio di istituto e al Collegio docenti che sono gli organi preposti".

Intanto, come annuncia il sindaco Maurizio Gambini, si va avanti con la progettualità "per offrire una offerta formativa di qualità e uguale su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è strutturare i plessi per un scuola moderna, come stiamo già progettando per le nuove palestre, le sale mensa e gli asili. Non siamo per tagliare ma per aumentare l’offerta scolastica. La fusione è per dare uniformità all’offerta in modo che la scelta sia libera e volontaria e non vincolata da certi parametri", conclude Gambini.

Francesco Pierucci