Futura: "Gli eventi siano a favore di tutti"

"Negli eventi servono equità e creatività: non si possono favorire sempre le stesse attività e copiare ed incollare gli stessi format". Il gruppo di minoranza Futura (composto da Alice Amadori e Francesca Crespini) critica la giunta prendendo spunto da un prossimo evento che si svolgerà tra alcuni giorni al cortile del Collegio Raffaello.

"Accogliamo con favore ogni iniziativa che anima la città e sostiene il commercio locale. Tuttavia, non possiamo ignorare che le iniziative sono più o meno simili e coinvolgono sempre le stesse attività commerciali, lasciando in ombra le tante altre realtà. Il tessuto commerciale è ricco, vario, fatto di storie, professionalità e sacrifici. Non solo si creano diseguaglianze, ma si svaluta l’apporto di chi lavora con la stessa passione per rendere la nostra città più bella e accogliente. Chiediamo all’amministrazione di dare spazio a tutti, senza favoritismi. Solo così potremo davvero parlare di una città che cresce insieme".