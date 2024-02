Futuri geometri in visita al ponte ciclopedonale

Hanno scelto il cantiere del ponte ciclopedonale sul Foglia come “case history” di “Pesaro città cantiere” da studiare e guardare da vicino le due classi dell’Itet “D. Bramante - G. Genga” che ieri mattina hanno fatto visita in via del Carso per seguire la realizzazione dell’infrastruttura "che collegherà la mobilità dolce del Quartiere 9 “Soria-Tombaccia” con l’area di via dell’Acquedotto alla Stazione, verso il centro" ricorda l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, che ha accolto studentesse e studenti della 4ªH e 4ªG dell’istituto tecnico economico tecnologico.

Transitabile da pedoni e ciclisti (e da mezzi di emergenza), verrà inaugurato entro l’estate. "I lavori proseguono spediti. Un intervento che fa parte del bando Periferie per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Una ex zona di degrado, che stiamo trasformando in un’area di opportunità, vita, socialità", conclude l’assessore.