Futuristi marchigiani, ovvero universali

"Depero & i Futuristi nelle Marche", la grande mostra di Palazzo Bracci Pagani sostenuta dalla Fondazione Carifano – che ha caratterizzato la dimensione culturale di una estate troppo calda in linea con lo spirito di un mondo futurista dove tutto è enfatizzato, rivoluzionario, "nuovo di zecca" – rimarrà aperta fino al 1° ottobre. Le opere di Fortunato Depero, nato in provincia di Trento nel 1892, l’artista che "osava troppo", come dirà di lui Umberto Boccioni, sono le prime ad accogliere il visitatore, a sorprenderlo e testimoniare la dirompente inventiva delle avanguardie del ‘900.

Il percorso espositivo ci consegna un caleidoscopico universo del patrimonio artistico di un artista indagato e ri-scoperto soprattutto negli ultimi anni, come scrive Silvio Cattani curatore della mostra insieme a Riccardo Tonti Bandini. Un collage di carte colorate per realizzare “Matite“, lavoro che rimanda all’espressione giocosa di un bambino, un avveniristico “Progetto in china su carta per il padiglione della Venezia Tridentina alla Fiera di Milano“, uno studio per cuscino in stoffe colorate e il tema è quello dei numeri 1 e 2. Un “Cappuccetto Rosso“ stagliato nel corollario di grandi fiori e di alberi come sentinelle di guardia. E c’è tutto il dinamismo futurista nell’“Innaffiatore delle vie di New York“, la varietà e la vastità dei suoi orizzonti, e una china a tempera ci restituisce una copertina del celebre giornale di moda Vogue. Un sorprendente traliccio compositivo che supera l’originaria matrice stilistica di Depero, guarda a Picasso e, insieme, strizza l’occhio al Surrealismo, è quello dell’olio datato 1945 “Donne del tropico“. I numerosi bozzetti per la Campari, con una effervescente arte pubblicitaria che inneggia ai piaceri della vita, invitano alla sosta, oggi come ieri.

Era il 1915 quando Depero firmava insieme a Giacomo Balla il “Manifesto di Ricostruzione Futurista dell’Universo“. "Ricostruire l’universo rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente... Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi dell’universo, poi li combineremo insieme, secondo i capricci della nostra ispirazione". Con la ricerca di una nuova estetica il fuoco creativo di Depero è stato in grado di abbracciare e sensibilizzare ogni aspetto dell’esistenza.

Il compito che la mostra di Fano si assume è quello di testimoniare il terreno prolifico di una vicenda futurista marchigiana poco conosciuta per individuarne influenze ed analogie "possibili e prevedibili". E il risultato ci consegna il sorprendente e, talora, inaspettato dinamismo di una regione in cui l’arte ha solcato il terreno della rottura, della velocità. L’espressione dell’arte futurista in terra di Marche appare ricca di esempi e proposte della inesauribile ansia di marchigiani come Ivo Pannaggi, (Macerata 1901- 1981), personaggio singolare che esprime la sua creatività in vari campi, l’artista che aveva iniziato l’avventura futurista e organizzato nel 1922 la storica mostra di Macerata. Libero da ogni condizionamento della critica e del mercato, opterà per un lavoro in fabbrica nella considerazione che l’arte, come moto dell’anima, non dovesse essere considerata un mestiere. Ed era il 1932 quando nasceva il “Gruppo futurista“ di cui faranno parte Gerardo Dottori (Perugia 1884 – 1977), i marchigiani Vladimiro Tulli (Macerata 1922 - 2003), Umberto Peschi (Macerata 1912 - 1992) e Federico Seneca che nasce a Fano nel 1891 e muore nel 1976. Gli studi, per quest’ultimo, al Regio Istituto di Belle Arti di Urbino, la grafica pubblicitaria fu il terreno di espressione che gli permetterà di consegnare alla storia il celebre abbraccio dei Baci Perugina ispirato al celeberrimo dipinto di Hayez. E ancora, sono una sua creazione i fortunati messaggini scritti su carta velina che avvolgono i cioccolatini ispirati ai messaggi che Luisa Spagnoli inviava in segreto al suo amante Buitoni. Dapprima, ci lasciamo catturare dall’olio su tavola “Bozzetto del castello dei prigionieri“ di Ivo Pannaggi, dall’impeto cromatico e dalle architetture che paiono una evoluzione del genere seicentesco “Capriccio“ di impronta piranesiana, dalla sintesi di una “Architettura futurista“, da “Mia madre che legge il giornale“. Un “Cavaliere“ nato da collage e foto rimanda all’immagine di un don Chisciotte in attesa di partire per le sue imprese dal carattere illusorio. Di Vladimiro Tulli un “Autoritratto futurista“, altorilievo su alluminio che ricalca la tavolozza di un pittore con tratti di andamento curvilineo e tratti segnici acuti. Il tema degli aerei come espressione di libertà, il volo come fuga dal reale oltre i confini delle convenzioni e gli aerei sono “Nel cielo“ su alluminio o divengono una “Trinità aerea“, oppure un “Aereo rosso e il suo gemello“ partono da una sorta di terra ideale per stagliarsi in un cielo immaginario. I pastelli di Gerardo Dottori ci consegnano circonvoluzioni e geometrie di paesaggi lontani che paiono scaturiti da un sogno, poi il trionfo della velocità, del dinamismo segnico e cromatico dei manifesti di Federico Seneca per le coppe della Perugina. E anche alcune testimonianze del lavoro di un pilastro dell’arte futurista come Giacomo Balla, quando una mostra, che Carlo Bruscia ha voluto fortemente e ha seguito passo passo anche come profondo conoscitore della più significativa espressione artistica marchigiana del 900, guarda all’arte come motore per lo sviluppo di una coscienza collettiva. "Non si può camminare avanti voltando la testa all’indietro", scriveva Depero nel suo Libro Bullonato del 1927, pensiero che racchiude il senso di un’arte nella direzione del futuro e di una attività espositiva che diventa teatro in cui si incontrano sollecitazioni ed espressioni di una società in cammino. Focus sull’arte che ci appartiene. Da non perdere.