Futuro del 'Celli': 4 milioni dalla Giunta Regionale per adeguamento e continuità dei servizi

Finalmente ci sono novità in arrivo per il futuro del vecchio “Celli“. La Giunta Regionale ha espresso recentemente la volontà di adeguare e salvaguardare l’“Angelo Celli“ mettendo a bilancio circa quattro milioni di euro. Il provvedimento è previsto in due rate di due milioni ciascuna e che saranno destinate all’Azienda Sanitaria Territoriale divenuta in passato proprietaria del “Celli“, per realizzare i lavori della messa a norma dell’edificio e consentire la continuità dei servizi.

Ora da parte di istituzioni locali e cittadini, si attende che l’AST in tempi brevi definisca gl’atti e passaggi burocratici necessari per arrivare all’appalto e inizio dei lavori che dovrebbero consentire anche la convivenza, con le necessarie precauzioni, la continuità delle attuali prestazioni pubbliche e del privato Santo Stefano.

Nel frattempo è stato avviato il nuovo cantiere con i fondi del Pnrr di circa quattordici milioni di euro per la realizzazione della nuova struttura in zona periferica e che dovrebbe essere ultimata entro giugno 2026. Una ubicazione non condivisa da tutti essendo a pochi metri da un impianto di deposito di carburanti; dopo quanto accaduto recentemente a Firenze, sono subentrati altri commenti di perplessità.

Tornando alla notizia sul finanziamento previsto per il “Celli“, interviene anche il consigliere regionale del Pd Micaela Vitri: "Grazie alle nostre sollecitazioni finalmente la Regione ha previsto qualcosa anche per il “Celli“. Meglio tardi che mai. Ci chiediamo però: come saranno impegnati questi 4 milioni? Se serviranno per l’adeguamento sismico quando partiranno i lavori? E’ chiaro a tutti che, per non lasciare la zona scoperta, sarebbe stato meglio fare partire la ristrutturazione del “Celli“ prima del nuovo ospedale, per non rischiare che il privato scelga di trasferirsi altrove. Al di là del contenitore e soprattutto quali servizi saranno previsti? Purtroppo ancora non si è capito, perché manca il principale strumento che la Regione deve dare alla Sanità per organizzare i servizi. L’atto aziendale era stato annunciato già dall’estate per il mese di ottobre invece ancora nulla".