Gabbiani in “bicicletta“ cercano sapori in spiaggia

PESARO

La pista ciclabile è un’autostrada e la bicicletta è il modo migliore per seguire l’ala dei gabbiani e fare come loro, volare a pelo d’acqua, ma anche a pel di sabbia, in cerca di qualche granaglia buona da sgranocchiare. Ai bagni Sacro Cuore la gestione "Granodolce" ci porta una squisita e leggerissima pinsa, giustamente condita con pomodoro e origano, asciutta e croccante. Se poi ci si vuole affidare alla passione della cuoca Valeria "Lella" Lodovichi da 40 anni ai fornelli, potete gustare una ottima grigliata o una fresca insalata nizzarda o ancora l’insalata di farro con verdure. Su ordinazione anche una buona pizza "Granodolce". E a proposito di buona pizza potete fidarvi di quella del "Coco Bongo", che prepara, ad esempio, una bufalina autenticamente ghiotta, con vera mozzarella di bufala e impasto a lunga maturazione con farina Mariani del mulino di Barbara, una garanzia. Qui servono anche gustosi primi. Invitanti anche gli gnocchi gamberi e zucchine e soprattutto gli spaghetti trafilati al bronzo con vongole gratinate del ristorantino di Bagni Paradiso. Risalendo le correnti marine fino alla spiaggia di Levante potete planare dalle parti di bagni Lallo, che gode fama di buon menù, o al ristorantino di Bagni Tino: il cuoco Stefano Andreoni è un bravissimo professionista che tratta sapientemente la materia prima scelta. Così escono piatti sorprendenti come gli strozzapreti con il sugo di canocchie, i rigatini al forno, gli spiedini di calamari, la tagliata di tonno rosso con patate e pomodori, le scottatine di spada in panure di agrumi e nocciole. Come dolci il tiramisù o la mousse allo yogurt con crema alle more dell’azienda agricola di famiglia Vitali da cui proviene anche un buon extravergine di oliva.

d.e.