Gabicce, banca vendesi. Il Comune interessato all’edificio della piazza

Chi è interessato all’acquisto può mandare le offerte entro il 9 aprile. Intesa San Paolo attuale proprietaria dell’ex sede della Banca delle Marche nel pieno centro di Gabicce Mare, in piazza Matteotti, ha reso pubblico l’avviso di vendita dell’immobile: 485mq disposti tra piano terra e primo piano, a cui si aggiunge uno spazio esterno di circa 90 mq. Una nuova vendita che si aggiunge ad altre cessioni di patrimonio immobiliare che Intesa San Paolo sta effettuando nelle Marche. In questo caso si tratta di un immobile ormai vuoto da anni, occupato nel passato dagli uffici e dagli sportelli dell’istituto di credito, uno spazio visto come strategico da molti cittadini e commercianti che proprio nella riqualificazione dell’ex sede bancaria intravedono una potenzialità per il rilancio del centro gabiccese. Non a caso: l’immobile si affaccia sulla piazza principale della città, per la quale il Comune ha presentato l’estate scorsa, subito dopo le elezioni, un progetto di riqualificazione. Quindi, nonostante si tratti di un immobile privato, sono molte le ricadute pubbliche che i cittadini e gli operatori commerciali ritengono possano essere generate dagli usi che potrebbero derivare dalla sua ristrutturazione. E per questo viene richiesto un intervento da parte del Comune. Secondo quanto previsto dal Prg dell’amministrazione comunale, l’area al piano terra potrebbe essere adibita a commerciale, quella al primo piano invece a terziario e uffici: un acquisto da parte del Comune per una futura funzione pubblica degli spazi potrebbe però essere un’ipotesi da non scartare. "Siamo stati contattati da Intesa per fare un incontro questa settimana – dice la sindaca Marila Girolomoni - . L’acquisto si può valutare, è chiaro che bisognerà capire quali sono le condizioni di vendita’. Sull’opportunità dell’acquisto non hanno dubbio le attività commerciali del centro di Gabicce. "Sarebbe l’occasione per rivitalizzare il centro – sostiene Chiara Trenti del 44 Café, che potrebbe fare il paio con gli interventi per cambiare la viabilità di cui si parla da tempo". Per Massimo Michelini, gabiccese doc, impegnato da anni nella valorizzazione turistica della città, quello della ex banca sarebbe invece lo spazio perfetto per un centro medico. "Una volta a Gabicce c’erano tre postazioni di pronto soccorso – sostiene Michelini - Questa funzione potrebbe essere molto utile sia per i gabiccesi sia per i turisti".