Gabicce e Cattolica, l’abbraccio scoppiettante con i fuochi di artificio

La tradizione riporta lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto al porto di Gabicce. La notte più attesa dell’estate si illuminerà di giochi di luce "con uno spettacolo artistico all’altezza della tradizione". A partire dalle 22.30, di martedì 15 agosto, si potranno ammirare i giochi pirotecnici studiati e architettati dalla ditta Fonti Pirotecnica srl per salutare l’estate, chi ha terminato la propria vacanza, e chi invece si appresta a godersi le ultime settimane nelle spiagge gabiccesi e cattolichine.

"Lancio di fuochi che svettano all’improvviso dall’acqua, esplosioni di forme e scie colorate nel cielo, stupiranno gli estimatori dell’arte pirotecnica, che usa lo sfondo del mare per far risaltare ancora di più lo scintillio dei fuochi. È sempre una grande emozione – dicono il sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi e la vicesindaco e assessore al Turismo, Marila Girolomoni - vedere l’area portuale e la spiaggia del nostro comune affollarsi di persone per uno spettacolo tradizionale che, per la gioia di turisti e residenti, si ripete di anno in anno con rinnovato incanto. Un momento speciale che unisce i due Comuni, Gabicce e Cattolica, e i due territori, soprattutto per i turisti che ogni anno scelgono le nostre comunità. Con questa occasione di festa desideriamo ringraziare personalmente tutti gli operatori che quotidianamente si spendono per rendere la vacanza dei nostri ospiti un’esperienza indimenticabile".

Una tradizione che consolida il legame tra Gabicce Mare e Cattolica: "Come amministrazione comunale – continuano la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi - riteniamo strategica la sinergia con i Comuni a noi limitrofi e con quello di Gabicce Mare il rapporto è molto solido, lo si è visto ad esempio nel percorso che ha portato alla riqualificazione del ponte di via Irma Bandiera, opera attesa da anni. Abbiamo deciso di tornare a fare nuovamente insieme i fuochi di Ferragosto, convinti che questa scelta potesse offrire uno spettacolo di qualità".