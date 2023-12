Gabicce, ecco l’ultimo bilancio: "Investimenti e niente rincari"

"Nessun aumento delle tariffe e dei tributi". E’ questo l’elemento che ci tiene a sottolineare il sindaco Domenico Pascuzzi dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, l’ultimo del consiglio comunale in carica prima delle elezioni. "Sono previsti nel prossimo triennio circa 20 milioni di euro di investimenti – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – tra cui quasi 13 milioni destinati all’edilizia scolastica (come la realizzazione del nuovo polo scolastico di Via XXV Aprile, la priorità delle priorità) e 1,3 milioni per la manutenzione di strade e argini fluviali. E’ un bilancio sano e anche per il prossimo bilancio 2024-2026 – spiega appunto Pascuzzi – abbiamo scongiurato ogni aumento per i servizi domanda individuale (rette scolastiche, servizio trasporto e mensa) e per i tributi locali (Tari, Addizionale Irpef, Cup)".

Non solo il futuro, perché l’occasione è servita anche per fare il punto sul passato: "Nel sociale abbiamo dato risposta a tutte le necessità di aiuto – dice il sindaco – che soprattutto dal 2021 ad oggi sono notevolmente incrementate. Nei prossimi anni continueremo a sostenere le scuole e le famiglie in difficoltà. Grazie alle politiche di bilancio intraprese nel corso di questi anni, possiamo affermare di poter consegnare, a fine mandato, un Comune in ottimo stato di salute, ma soprattutto con obiettivi ed investimenti ben definiti. Nel corso di questi due mandati sono stati fatti investimenti per oltre 10 milioni di euro (alcuni dei quali in corso di realizzazione), di cui circa il 50% coperti con contributi nazionali e regionali a fondo perduto, grazie alla capacità dell’Ente di intercettarli. Tutto ciò ci ha permesso di poter stravolgere e migliorare l’intero territorio comunale. Tra i più importanti investimenti ricordiamo: la riqualificazione del lungomare, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei torrenti Tavollo e Taviolo, la realizzazione del nuovo percorso ciclo-pedonale Lungo Tavollo, la realizzazione della Ciclovia Adriatica, la realizzazione del nuovo Palazzo Comunale e della Piazza Municipio, la realizzazione del nuovo Mississippi, la realizzazione del sistema di videosorveglianza, la riqualificazione del borgo di Gabicce Monte, la riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione (che vedrà il suo completamento entro fine mandato con l’integrale relamping di tutta la rete, con sostituzione integrale di tutte le lampade con tecnologia a led), la manutenzione straordinaria del territorio comunale, il rifacimento dei giardini pubblici".